No Pé do Caboclo

Filme repetido: jogou melhor (ou menos pior que o outro time), foi garfado pelo juiz e perdeu a zorra da partida. Esse roteiro desagradável e chato vem se repetindo frequentemente e aguando nossa cerveja. Esses juízes estão tomando aula com mister Magoo? Só pode! Assim não dá. Assim não é possível.

Desfalcado e pagando um preço alto por erros bobos - do time e da arbitragem - o Bahia voltou para casa depois do jogo contra o Criciúma sem pontos valiosos no bolso e com mais uma derrota fora de casa para computar. Mais uma. Assim fica difícil. Se quiser subir para a primeira divisão mesmo, tá na hora do Bahia começar a ganhar essas babas fora de casa.

Tem que jogar estufando o peito, impondo moral, com a mesma agressividade que joga na Arena. E começar a colher pontos fora de casa. E logo: o campeonato está muito embolado e qualquer vacilo é caixão e vela. Até meu dentista, Dr. Sergio Dahia, campeão internacional do torneio mundial de tênis do condomínio onde ele mora, sabe disso. E ele está coberto de razão!

É bem verdade que o outro Sérgio, o Soares, está encontrando enormes dificuldades em escalar o time como gostaria: há muito jogador machucado; outros convocados para jogar na seleção brasileira sub-alguma porra aí; outros não podem porque o regulamento não permite; enfim.

Certo é que o Bahia muda, por força das circunstâncias, sua formação a cada partida. E não muda uma ou duas peças somente. Muda de caralhada: cinco, seis, sete, tudo de uma vez. Isso, claro, dificulta o entrosamento e as conquistas. Mas que jeito? Fazer o quê? Tem que se virar nos trinta.

No caso do Bahia, nos vinte, 19 anos. E temos até tido boas surpresas. É certo que há erros e momentos inacreditáveis nas partidas. A quantidade de passes errados no jogo contra o Criciúma foi irritante e demonstrou a falta de entrosamento do time. Sem falar nos erros medonhos do jogo contra o Paysandu - aquele desastre pela Copa do Brasil - no meio da semana. Tudo bem que neste atual momento do Bahia, a Copa Sul-Americana possa até ser mais interessante que a Copa do Brasil mesmo. Se não tem peças de reposição suficientes, o desgaste pode atrapalhar o objetivo principal do time que é a volta para a Série A. Pode ser. Será?

Só sei que é importante achar logo o caminho do encaixe entre essas peças que são utilizadas nos jogos para não vermos o bonde passar e acabarmos saindo do G-4 de vez. Vem aí novos reforços. E a meninada tem feito bonito, apesar de alguns tropeços.

A torcida mantém a confiança no técnico, elenco e na diretoria e mantém também a certeza de que o esquadrão está dando um grande passo para sua modernização, construção de uma nova história vencedora e renovação. Esse papo de impeachment pode estar na moda, mas no Bahia não cola, não. Deixa os caras trabalharem. Estamos no caminho certo.

Adeus, Willians!

E boas notícias também existem: Apesar dos dois resultados desastrosos desta semana que passou, o Bahia anunciou uma grande alegria para sua torcida nos últimos dias: Willians Santana não faz mais parte do elenco tricolor.

Pode até ter sido um bom jogador algum dia em times menores, mas no Bahia não achou a bola. Ótima notícia a sua saída. Nem tudo está perdido! Temos esperança! Nosso time é de primeira! #BBMP #nossotimeedeprimeira #rumoaseriea.

