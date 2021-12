Muita hora nesta calma

Em 1991, no Grande Prêmio do Canadá, Nigel Mansell vencia a prova com muita tranquilidade, pilotando sua potente Williams - que viria a ser o melhor carro de Fórmula 1 do ano seguinte. Na última volta, porém, corrida praticamente ganha, o inglês fez quase todas as gracinhas possíveis. Olhou para as câmeras de televisão, deu "tchauzinho" - provavelmente já sorria à toa por detrás do seu reluzente capacete azul. Mas eis que sua Willians morreu faltando muito pouco para a bandeirada final e Nelson Piquet, que vinha muito atrás, ficou com a vitória, para infelicidade do piloto inglês.

Em outra ocasião, o ciclista tcheco Adam Toupalik vencia com folga o Campeonato Mundial Sub-23 de Ciclismo Cross, disputado em Heusden-Zolder (Bélgica) e comemorou faltando ainda uma volta para o fim.

Avistando o que acreditava ser a linha final, Toupalik, de 19 anos, tirou as mãos do guidão e ergueu os braços, ignorando o sino que indicava que faltava uma volta. A prova foi vencida, de bandeja, pelo belga Eli Iserbyt. O tcheco desatento terminou em segundo.

Já em 2015, nas semifinais de Guilty Gear Xrd - Sign, no maior torneio mundial de games de luta, o EVO, o competidor japonês Woshige enfrentava seu conterrâneo Ogawa, um dos grandes favoritos a levar o torneio.

Na partida decisiva, o pobre jogador conseguiu levar um "round" e saiu da mesa para comemorar, mas percebeu muito tarde que ainda havia mais uma rodada e acabou sendo destruído pelo adversário antes que pudesse fazer alguma coisa.

O resultado foi inevitável: Woshige ficou sem graça e devastado pela seu ato, vendo o próprio oponente comemorando e garantindo a vaga nas finais do evento.

E quem ainda achar que se pode comemorar antes do apito final, basta se lembrar do apresentador Danilo Gentili, do SBT, que usou o Twitter para debochar de Dilma Rousseff, indicando que a presidente estaria desempregada a partir de 2015. "Tchau, Dilma. Está desempregada. Só não vai voltar a assaltar banco, hein. Pode ir pra Cuba curtir seu amorzinho", escreveu, apagando o post logo após o anúncio da vitória nas urnas da presidente eleita democraticamente.

Portanto, calma.

Só acaba quando termina.

Com dois a zero o título é nosso.

E aí sim poderemos comemorar.

Nada dessa sensação de que já somos tri-campeões antes da hora, ok?

BBMP!!!

