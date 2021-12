Que triste um estádio vazio. Que triste o silêncio que vem de suas arquibancadas desocupadas, de seus corredores sem movimento, de suas cadeiras vazias - inúteis objetos de decoração no gigantesco monumento cinza que serviria de palco para o espetáculo.

A melancolia de um show sem plateia, de uma dança sem par, de um bloco sem ninguém. Uma casa vazia numa noite de Natal.

Punido pelo STJD, o Bahia jogou ontem contra o Coritiba com o silêncio como torcida e os portões da Arena fechados. Sua tradicional e apaixonada torcida tricolor não pôde entrar para assistir à estreia da sua terceira camisa oficial, a Amarelinha, criada em homenagem à seleção brasileira.

Por mais que fosse eletrizante e disputada a partida, o que não foi o caso, a ausência da torcida transfere à festa um quê de tristeza, de ausência de cor e alegria.

O zero a zero de ontem não poderia ilustrar de forma melhor a tristeza que sombreou a partida. Um jogo sem grandes emoções, com direito a trapalhadas do juiz e ausência de grandes momentos.

A torcida e seus gritos, gestos e brados faz de um jogo algo mais do que uma simples partida de futebol. O urro do quase gol, da bola na trave, do pênalti não marcado que eterniza momentos que passariam em branco. O som dos tambores que ecoam, os cantos de guerra que entoam, as roupas coloridas que usam. A torcida é o que faz do futebol uma paixão. É o objetivo. É o caminho. É a razão.

O coração de um jogo, o coração do time, o coração do futebol.

Faltou gol no jogo de ontem. Faltou a vitória. Faltou emoção. Faltou a vibração e a voz da torcida.

Água no chope

E ontem, jogo em que o Bahia, além de estrear a camisa amarela, celebrava o primeiro aniversário da sua independência, fruto da força da sua torcida, os portões fechados do estádio jogaram água no chope da festa.

A parte mais bonita do Bahia, de sua vitoriosa e gloriosa história, foi barrada na entrada. E não presenciou a partida que certamente não foi aquela que a torcida merecia assistir.

