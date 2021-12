Maturidade

O Bahia perdeu mais um Ba-Vi para um Vitória muito superior em campo e com total condição de disputar o título da série B deste ano. Mas o Bahia não perdeu apenas devido à superioridade do Vitória. Perdeu também pela sua irresponsabilidade, fragilidade tática e imaturidade. Esta imaturidade, aliás, preocupa. O Bahia não perdeu o clássico por culpa do árbitro - que, aliás, foi muito bem durante todo a partida. E nem perdeu somente devido a expulsão de Kieza. Kieza, que aliás, começou a ser expulso logo a 19 segundos do 1º tempo; não somente quando ele meteu a mão na bola (e meteu mesmo) e acabou sendo expulso pelo segundo amarelo.



Pô, Kieza! Todo jogador do mundo sabe que se tirar a camisa na hora da comemoração de um gol vai tomar um amarelo. E se não sabe, me perdoe; tem que voltar para a escolinha. Fazer média com torcida organizada (mesmo que esta torcida, a Bamor, mereça todo respeito) em troca de um amarelo em um clássico é de uma estupidez infantil sem tamanho.



É inadmissível. Uma irresponsabilidade boba e desnecessária. E, ao ser expulso, ele ainda permaneceu dando show de imaturidade ao não sair logo do campo, atrapalhando o andamento do jogo e enchendo o saco do árbitro que estava ali agindo dentro da autoridade e com toda razão. Pode até pegar uma punição maior por conta da bobagem. É aquela história: o cara faz bobagem e depois quer jogar a culpa no erro nos outros. Kieza está todo errado. Teve a felicidade de marcar aos 19 segundos e não soube tirar proveito, se comportando como amador em início de carreira. Ele poderia ser determinante positivamente no Ba-Vi. Foi, porém, determinante ao contrário.



Sua expulsão atrapalhou, e muito, um time frágil em opções e sem capacidade criativa para superar a ausência de uma peça importante. Que ele tire deste jogo lições importantes para sua vida promissora. É um belo jogador. Bola para frente e coração aberto para aprender com os erros. Crescendo e aprendendo.



A mesma lição deveria servir também para nosso presidente, Marcelo Santana, que muitas vezes recebe críticas pesadas e nem sempre merecidas. Marcelo foi eleito democraticamente. Vitorioso na eleição e na recondução de uma administração profissional no Bahia. É vice-campeão do Nordeste, campeão baiano e segue próximo de conseguir o acesso para Série A do ano que vem. Não pode, porém, tirar satisfação de árbitro que, repito, não errou. Esse tempo de dirigentes brucutus acabou.



Enfim; o Vitória foi melhor o jogo todo. Com Kieza ou sem Kieza, foi melhor na maior parte do tempo. Claro que com um a mais deitou e rolou no segundo tempo. O Bahia não teve competência para se agigantar na hora da dificuldade.



Preço alto

Sérgio Soares está jogando de costas para a torcida, cagando para os pedidos de mudanças no time. Pode pagar um preço alto por isso. O problema é que ele não vai pagar sozinho esse preço. Se der merda - e pode dar - toda uma torcida, dirigentes, atletas, equipe técnica e funcionários pagarão o preço juntos. Torço por ele. Gosto dos que acreditam nas suas convicções e seguem com elas até o fim. Mas tem que trazer resultados. Se não trouxer, não é convicção; é limitação ou cabeça dura mesmo. Que o Bahia encontre a força que não teve no Ba-Vi para superar suas dificuldades. Faltam nove jogos para chegar ou não na Série A.



Em clássico não se brinca. Não se tira camisa para sair de bonito na fotografia. Não se apequena quando a coisa aperta. O Bahia foi ridículo no segundo tempo. Já vi muito time menor jogando com mais grandeza com um a menos em campo do que o Bahia de sábado.



No final das contas, não ter tomado outra goleada foi pura sorte. Tá na hora de parar de contar com a sorte. O Bahia está uma merda há um tempão. Assim fica difícil defender.



E Kieza; pelo amor de Deus: Lugar de tirar camisa é na praia. Não em um clássico importante como esse.



Porra, Bahia, minha porra.

adblock ativo