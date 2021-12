Marcelo Sant´Ana

Amigo Marcelo. Não o conheço pessoalmente, não votei em sua chapa na eleição (torci para o Tilemon, aliás, na ocasião) e não era verdadeiramente um grande conhecedor de seu trabalho antes de que você se tornasse presidente do Bahia. Lembro-me de que no dia em que você foi eleito (me permita chamá-lo de você - 'senhor' é um termo muito formal, que não condiz com sua juventude nem com minha intenção neste texto), eu estava voltando de um show.

Acompanhei pela rádio o resultado das urnas tricolores e mandei minhas felicitações para Tilé - que, apesar de não ter vencido, teve uma bela representatividade nos votos. Mas meu sentimento era de alegria, independente da derrota de quem eu torci para vencer.

A democracia implantada no Bahia dava um show de modernidade e de novas oportunidades. Afinal, estávamos rompendo com uma tradição histórica de administrações equivocadas, em que interesses pessoais sobrepunham-se aos do clube. E então lhe desejei, com toda alegria e fé, toda sorte do mundo. Sabia que uma história nova começava a se construir.

Seu começo não foi fácil. Teve que superar um monte de problemas. E mesmo assim, foi espetacular! Você reformulou quadros administrativos, manteve profissionais competentes, mexeu em ninhos de vespas e levou nosso time ao título baiano e o 2º lugar no Nordestão. Manteve Sérgio Soares como técnico, apesar da pressão, reconhecendo que havia nele um trabalho interessante, dentro das limitações que havia. Demorou para tirá-lo? Fez o que deveria ter sido feito? Só sua consciência e o tempo dirá. Não importa. Gosto dos que defendem seus pensamentos e convicções.

E então, quando a manutenção de Sérgio Soares no comando da equipe tornou-se incompatível com os anseios da torcida, sua decisão em convocar Charles foi acertada e comemorada por boa parte dos torcedores. Charles conhece o elenco. É um rapaz inteligente. Um ídolo do clube. Eu o apoiei novamente. E novamente lhe desejei boa sorte, Marcelo.

Infelizmente, o Bahia não conseguiu superar muitos dos seus defeitos mais visíveis. A condição física do time, por exemplo. Chama atenção o fato de o Bahia sofrer gols e pressão em todo 2º tempo, quando o elenco parece mergulhar em um ritual de línguas para fora e cansaço que facilitam a vida dos adversários. O que há com nossa preparação física? Vamos melhorar?

Ao longo do campeonato, o Bahia empatou jogos fáceis e perdeu pontos importantes, muito por conta de pernas cansadas ao final das partidas. Estamos agora em uma situação de extrema preocupação. Ficou difícil para nós. Se você já sofria agressões gratuitas e muitas vezes injustas, imagino agora o que está sofrendo e sua frustração, haja vista que seu trabalho foi feito com muita coragem para superar crises financeiras herdadas por gestões anteriores.

Você está lidando com a maior crise da história do Bahia, Marcelo: a possibilidade de perder o nosso CT. E está tratando disso como se deve, com muita maturidade e equilíbrio. Imagino sua frustração perante amigos, familiares, torcedores que votaram em você e que confiaram que sua administração levaria o time à Série A, com esta derrota horrorosa contra o Santa Cruz. Fica fácil achar culpados: você, presidente.

Apesar de ainda não ter chegado ao fim, sabemos que este campeonato ficou difícil para nós. Sabemos disso. Esta constatação deve estar lhe tirando o sono e lhe deixando consternado. Mas quero te dizer uma coisa, cara: você foi eleito democraticamente. Você fez tudo que fez às claras, sem pagar jabá a ninguém para falar bem do seu trabalho e enfrentando pedradas de todo mundo.

Permita-me dizer, presidente: estou do seu lado. E estou disposto a receber pedradas ao seu lado. Gosto da palavra "dignidade". Se não deu certo, dará. Boas árvores gerarão frutos. Mesmo que não seja de um ano para o outro. O senhor não foi incompetente. (Permita-me chamá-lo agora de senhor, apesar de sua juventude). Afinal, o senhor é meu presidente. Eleito democraticamente por um anseio meu e de toda nossa torcida. O senhor é o presidente do clube que eu amo. Que eu continuarei amando. E que defenderei até o final dos meus dias para preservar a democracia implantada. E que merece minha admiração. Dias melhores virão, presidente. Estou com você (e com o senhor) e não abro!

