Assistir a uma partida do segundo maior clássico do nordeste, contra o segundo maior rival do Bahia, é sempre interessante. Já que não tivemos o maior clássico, nem enfrentamos o nosso maior rival - o único time que pode ser comparado ao Bahia no Nordeste, o Sport - assistir a uma semifinal entre Bahia e Santa não deixa de ser emocionante. Ainda mais uma semifinal importante, de uma Copa em que todos os grandes clubes do Nordeste participam. Um torneio forte e disputado, onde só os bons se enfrentam.

Bahia e Santa Cruz são dois times com torcidas apaixonadas e que vira e mexe fazem essa torcida sofrer um bocado. E por falar nisso, o que foi o Bahia de ontem? Suas falhas mais irritantes estavam todas lá em campo. Keno fez o que quis em cima do Rayner. O Bahia precisa urgentemente corrigir suas falhas no sistema defensivo ou vai ser esse sofrimento o ano todo. Muitos jogadores, aliás, atuaram muito aquém do que sabem.

O tricolor baiano fez uma das suas partidas mais confusas do ano. Atrapalhado, mal organizado e claramente distante de suas melhores atuações. O gol de empate do Santa pertinho do intervalo parece que jogou uma ducha de água fria sobre o time e a maresia acompanhou a equipe até o fim do jogo. O gol de virada de Grafitte deu a impressão que a casa baiana ia, de fato, cair.

Para nossa sorte, porém, a mão santa do zagueirão do Santa nos ajudou. Deu de graça um pênalti num lance bobo - bem batido por Luisinho - decretando o empate de 2 x 2, que traz para a Arena Fonte Nova, domingo que vem, uma certa vantagem para o Bahia no jogo de volta.

Certamente faremos uma partida melhor que a de ontem. E, definitivamente, assistir um clássico entre Bahia e Santa Cruz nunca é um jogo qualquer. Mesmo que o Bahia não jogue bem.

Rumo à final, Bahia!

BBMP!!!!

adblock ativo