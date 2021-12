Mais Um. Mais Um, Bahia!!!

Antes do jogo de ontem, o que mais passava em minha cabeça era o receio de que o bom trabalho que o Bahia vinha desenvolvendo fosse arranhado caso o time perdesse o campeonato. Que a torcida se esquecesse do crescimento do time ao longo do ano. Da administração moderna e atuante do nosso jovem presidente. Da segurança e empenho do nosso técnico. Da determinação e garra dos nossos jogadores. Poderia ir tudo por água abaixo. O que seria uma pena. Ter que começar tudo de novo. Não seria somente perder um título; seria arriscar por todo um trabalho a perder.

Mas a tradição das cores do Tricolor falou mais alto. O desafio era grande: vencer por uma diferença de três gols a boa equipe do Conquista - que não tomou conhecimento do Bahia no jogo de ida da final. No íntimo, eu sabia que, apesar do bom time que o Conquista montou, sua campanha oscilava entre grandes atuações e partidas ruins. Era um time irregular, apesar da invencibilidade.

E vinha também a certeza da força de superação do Bahia. Era possível. E foi! Com sobra! Se o Campeonato do Nordeste ficou com o vovô cearense, o Bahia entrou na partida de ontem determinado a mostrar para sua torcida porque merece sua confiança. Porque é o campeão dos campeões. Porque não nasceu para ser vice. Foi um passeio. Um jogo lindo de ver. Passes rápidos, time unido, determinado.

Há um céu azul, vermelho e branco de possibilidades positivas para o Bahia. Esse título foi um prêmio para os jogadores e equipe técnica. Eles mereciam. A torcida merecia. Fomos à duas finais no primeiro semestre. Vencemos uma, ficamos em segundo lugar em outra. Grande aproveitamento. E é só o começo. Esse time ainda dará mais e maiores alegrias.

E por falar em alegria, nada como um dia após o outro. Antes do jogo de ontem, em que o Bahia atropelou o bode de Conquista, os ociosos torcedores do vice, que há tanto tempo não assistem a um joguinho de seu time, faziam a festa. Era uma alegria só. Gozação atrás de gozação. Possuídos pela síndrome de Estocolmo, transformavam seus outrora algozes em heróis e ídolos. Num dia torciam pelo Sport.

No outro pelo Conquista, no outro pelo Ceará. Era aquela velha história: "Já que não temos por quem torcer, vamos gozar com o pau dos outros". E tome-lhe montagens de frango. De bodes devorando super-homens. De isso e de aquilo.

É amigos...

Sabe aquela história de que ri melhor quem ri por último? É verdade.

Mas sabe o que é mais verdade ainda?

Ri melhor quem ri em primeiro.

Somos Baeeeeeeea, porra!!! BBMP!!!

adblock ativo