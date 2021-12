Mais um, Bahia

A bola não quis entrar. O goleiro deles não deixou. A mira dos nossos falhou. A sorte não cooperou. E o juiz, outra vez, errou. Não era mesmo a noite do Bahia.

O campeão mineiro, América, foi competente (ou teve mais sorte) em sua estratégia defensiva e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Como um lutador de boxe que se fecha a luta toda, apanha mas não cai e acerta somente um soco, o América deu um nocaute nos planos do Bahia de seguir em frente na competição.

Só deu Bahia. Foi um bombardeio. Mas faltou pontaria e uma trave maior. Talvez assim a bola entrasse. O goleiro do América estava numa noite especial e merece todos os méritos do êxito do seu time. Na verdade, foi o único mérito do time dele.

Se há derrotas mais ou menos dolorosas, a de ontem fica no grupo das que doem mais. Porque o Bahia jogou melhor o tempo todo! Merecia vencer. Teve bola na trave, gol perdido na cara, chances sem fim. O Bahia, na real, jogou bem. Muito melhor que o América.

Doriva armou o time de forma ofensiva. O time foi pra cima durante toda a partida. Mas Doriva não chuta pro gol! É muito gol perdido para um time só! É muito desperdício para um Thiago Ribeiro só! É muito vacilo para um time que foi tão superior.

Os gols perdidos no jogo de ontem e também no anterior, na partida de ida, fizeram toda a diferença nesse resultado triste.

O Bahia mostrou ontem muita capacidade de criação de jogadas. Mas pecou muito nas finalizações. Se quiser virar a mesa na série B, cuja estreia foi positiva, tem que ser mais eficiente nas finalizações.

O Bahia teve mais volume de jogo. Mas como dizia Parreira, faltou um pequeno detalhe: o gol.

Agora temos que fazer uma reflexão séria: o que está acontecendo com as arbitragens contra o Bahia? O gol do América foi irregular. Depois, um pênalti claro virou falta fora da área. Outra derrota dura com intervenção desastrosa do dono do apito.

O Bahia não perdeu esta partida. Deixou de ganhar. Assim como o América não a venceu. Deixou de perder.

Para o Bahia, agora, só resta atingir objetivo principal do ano: o acesso à série A.

E ter cabeça fria para transformar as boas jogadas criadas no pequeno detalhe que está faltando.

BBMP!!

