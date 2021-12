- Alô? Presidente?

- Quem é?

- Sou eu, presidente. O juiz do lava-jato.

- Quem?

- Eu, presidente. O juiz.

- Espera aí um minutinho.

Pausa.

Ao longe se ouve uma pergunta, com voz tensa: "Ô, não sei quem!! Porra! Aquele contrato com a OAS tava tudo certinho? O Moro tá me ligando aqui, carái!"

Ao longe se ouve um "tá tudo ok, fique tranquilo" e o presidente retorna ao telefone.

- Olá, excelência. Desculpa a interrupção. Fui desligar outra ligação aqui.

- Tudo bem, presidente. Estou ligando para dizer que a sua situação está muito ruim, presidente.

- Mas ruim como? O que foi que eu fiz?

- O que você fez não, presidente. O que não fez. A situação está ficando tensa. As pessoas estão pedindo sua cabeça.

- Mas como assim? Estou agindo com a maior lisura. As contas estão em dia. Trabalho noite e dia em prol dessa nação.

- Não é o que parece, presidente. Nas ruas estão falando que você tem que sair.

- Mas isto é um absurdo. E a democracia? Temos que respeitar a democracia! As urnas validaram esta gestão e não há sequer um motivo para duvidarem da minha boa-fé.

- Mas ninguém quer somente boa-fé, presidente. Querem resultados. Querem alegria, satisfação. Ir para o trabalho com orgulho, paz no espírito. Infelizmente, presidente, a imprensa tem batido um bocado no senhor.

- Essa imprensa golpista! Eles não falam as coisas boas! Só as ruins.

- É que as ruins dão mais Ibope. Há muita suspeita na condução administrativa de sua gestão. Estão duvidando de sua competência.

- Mas isto é um absurdo. Melhoramos em todos os setores. Claro que ainda há muito o que melhorar. Mas isto não significa que mereço estar sob sua investigação. Isso é abuso de autoridade, excelência. Permita-me dizer isto ao senhor.

- Abuso ou não, presidente, só estou lhe transmitindo um recado. O recado das ruas.

- Mas, excelência. Não estou entendendo porque o senhor está me ligando. Eu não tenho nada a ver com esta confusão que está o país. O que eu fiz de errado?

- O senhor perdeu outro Bavi, presidente. Desse jeito vai pedir música no Fantástico.

- Mas perder um Ba-Vi não é crime!

- Perder um não, presidente. Mas explique isso depois de perder todos que disputou. Assim fica difícil.

- Mas doutor Moro, não entendo porque o senhor está me ligando...

- Moro?

- Não é o Moro?

- Que Moro o que, presidente. Aqui é o Zezinho. O juiz que apita os amistosos do sub-20 do Bahia. O dono do lava-jato aqui do lado que lava o busão do time.

O presidente respira por alguns segundos, emite um palavrão qualquer e desliga o telefone. Ele vira-se para seu auxiliar que observava a tudo em silêncio e diz:

- Ô, não sei quem.

- Diga, presidente.

- Sabe aquele japonês que a gente tava tentando trazer pro Bahia do Kashima?

- Sei.

- Esquece essa porra, por favor, tá? Não quero conta com japonês nenhum batendo aqui na porta!

