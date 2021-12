Jogando a toalha

Jogar a toalha, no boxe, significa a desistência final. Que já não há mais esperança alguma para um pugilista. Sua equipe, para poupá-lo de maiores estragos, desiste da continuidade da luta com o ato de atirar no ringue uma toalha, sinalizando o fim do combate. Jogar a toalha significa a desistência plena. A constatação do fim. Do já deu o que tinha que dar.

Jogar a toalha é pedir arrego, pedir penico, dizer "já chega", não aguento mais. É o conforto dos derrotados. O último suspiro do perdedor. Jogar a toalha é pedir para parar de apanhar. É reconhecer a derrota. É o ato final de uma luta perdida.

Mas não confundam: há heroísmo no ato de se jogar a toalha. Porque há beleza no gesto de perder de pé. De cabeça erguida. Com a sensação de que foi feito tudo o que foi possível. Que todos os esforços foram usados. Que houve hombridade, entrega, determinação e empenho na batalha.

Jogar a toalha não significa se acovardar. É perceber que, apesar de toda a entrega do corpo e do espírito, não há mais chance de vitória. A honra reside também no ato de desistir lutando. De perder de cabeça erguida. De lutar até onde não dá mais. E, justamente por isso, não atire a toalha para o Bahia. Não cabe ao Bahia o uso da expressão "jogou a toalha". Ele não merece esse gesto de nobreza. Um lutador medíocre não faz jus ao glorioso símbolo da toalha arremessada ao chão. Não. O Bahia não merece.

Um lutador medíocre não merece o conforto felpudo de uma toalha macia. Aos medíocres, só há a vergonha. O Bahia não jogou a toalha. Porque não lutou. Simplesmente desistiu de lutar. Não dignifica sequer sua história. O Bahia já está nocauteado. Perdido. Derrotado. Humilhado.

O comportamento de covardia e de desistência sem luta, sem amor à camisa, sem sofrimento, não merece um arremedo de orgulho. Não há bravura nas tintas desse quadro ridículo que o Bahia pintou.

Não há lágrimas. Não há superação. Não há nada que não seja tristeza, desprezo e pena. Pena: O sentimento mais desprezível de todos. É o que é hoje o Bahia: digno de pena.

Que novos combatentes se apoderem do comando. Que novas lições sejam aprendidas na nova temporada da equipe na Segunda Divisão.

Quanto à torcida, que mantenha a cabeça erguida. Não há por que derramar uma lágrima sequer por esse time. Eles não merecem. Torça por dias melhores. Não se envergonhe de seu suor e sacrifício.

Nós, torcedores, saímos vitoriosos mais uma vez. Com a sensação de dever cumprido e de que eles não nos merecem. De mãos dadas com o Vitória, sua nêmesis, caminha o Bahia a passos largos para o triste espetáculo da Série B.

Se nós não merecíamos, o que dizer da Fonte Nova? Um estádio de primeiro mundo, com um time de quinta. Vida que segue...

