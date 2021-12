Como dava muito trabalho colocar a culpa em 11 e era muito mais fácil culpar um só, a novela do Bahia em relação ao seu novo técnico terminou com um final feliz. Guto Ferreira - nome bastante desejado por grande parte da torcida - já estreou com pé direito, conquistando um triunfo mais do que necessário e com um discurso bastante objetivo: o time precisa melhorar, e muito. Deixou claro que percebe que há deficiências no elenco e que há muito trabalho pela frente.

Não houve novidades na vitória sobre o Oeste. O time venceu, mas não convenceu. Apesar disso, os três pontos dão um alento ao baixo-astral generalizado que encobriu o céu tricolor e serviu para estancar a sangria desatada das derrotas seguidas que vinha sofrendo.

Em sétimo lugar, com um bom resultado também na partida seguinte, o G-4 volta a ser uma realidade e, certamente, favorecerá uma jornada mais otimista.

Guto é um cara esperto. Antes mesmo de ser apresentado oficialmente à imprensa, soltou em suas redes sociais um videozinho maneiro dirigido à torcida do Bahia, pedindo o apoio da Nação Tricolor e sua confiança. Foi um gesto simpático e bem-vindo.

A escolha de Guto de vir para o Bahia - trocando a Série A pela B, não passa somente pelo belo aumento de salário que teve. Certamente ele reconhece a grandeza e importância do Bahia - o maior do Nordeste. Sabe que o projeto do Bahia de ascender à série A é confiável e possível. Pega uma equipe amada pelos seus torcedores e infinitamente mais cercada de cobranças do que a Chapecoense, com o devido respeito ao clube catarinense.

Além de encontrar uma nova orla lindíssima e uma cidade cheia de encantos e sabores, Guto irá se deparar em Salvador também com uma torcida bastante exigente e ansiosa por resultados positivos - e, claro, pelo acesso. Uma torcida que sabe apoiar e amar seus ídolos, mas que não perdoa fracassos ou corpo mole.

Para qualquer técnico do Brasil, treinar o Bahia é uma grande oportunidade. Uma oportunidade de se tornar tão grande quando a história do clube e suas tantas conquistas.

Que Guto e seus comandados encontrem o tempero certo do convívio, da positividade e dos grandes êxitos. Apesar dos pesares, há peças muito boas no elenco, que podem não estar em suas melhores fases, mas que, no ambiente certo, poderão crescer muito, ajudando não só a equipe a vencer como a ser exemplo e inspiração para outros nomes com mais dificuldades de se firmar no time, mas com talento suficiente para vestir o manto tricolor.

Boa sorte, Guto. E segure a onda: a imprensa esportiva aqui bate forte. Especialmente quando a relação com o presidente não é lá essas coca-colas todas.

Queremos mais videozinhos otimistas!

Jogue duro e BBMP!!!!!

