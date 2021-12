Foi o falecido jornalista Joelmir Beting quem criou a expressão "gol de placa" - usada até hoje para descrever um gol espetacular, daqueles de encher os olhos, um golaço.

Após uma partida no Maracanã em que o Santos venceu o Fluminense por 3 a 1, o jornalista encomendou uma placa para homenagear o gol incrível feito pelo atleta genial que fez o terceiro da vitória santista naquele dia: Pelé.

A partida, disputada no dia 5 de março de 1961, estava em seus minutos finais quando Pelé então dominou uma bola no campo de defesa de seu time e driblou seis adversários antes de marcar o terceiro gol do Alvinegro praiano e dar números finais ao jogo. Um gol fora de série.

No dia seguinte Joelmir, na época repórter do jornal "O Esporte", encomendou com dinheiro do próprio bolso uma placa com os dizeres: "Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã".

Ele foi pessoalmente ao estádio para instalar a placa, eternizando assim não só o gol maravilhoso do Rei, mas também a expressão "gol de placa", que passou a ser usada por jornalistas e locutores sempre que um gol muito bonito era feito.

Anos depois, na comemoração dos cinquenta anos do gol de placa de Pelé, o atleta do século retribuiu a gentileza de Joelmir e o presenteou com uma placa de acrílico com outro texto: "Gratidão eterna ao Joelmir Beting. Gratidão eterna do autor do gol de placa ao autor da placa do gol".

Na noite de sábado passado, em Maceió, no estádio que leva o nome do maior jogador de futebol de todos os tempos, na partida em que o Bahia passeou diante do seu adversário, o CRB, vencendo-o por três a zero, Pittoni abriu o placar com um golaço. Um gol de placa. No estádio Rei Pelé, Pittoni fez jus ao talento do Rei e com um chutaço de fora de área abriu caminho para a goleada convincente do tricolor baiano - que ocupa agora a segunda colocação na tabela da Série B e segue com passos firmes em direção ao acesso.

O Bahia em três partidas da Série B já marcou oito gols. Uma média excelente. Mostra a força ofensiva deste time que ganhou o título de campeão baiano de 2015 e disputou a final da Copa do Nordeste mostrando ofensividade e competência para marcar gols.

O Bahia está com o time arrumado. Sérgio Soares faz muito bem seu trabalho, e seus comandados retribuem com muita determinação e empenho dentro de campo.

É o Bahia de Thiago Real. De Max Biancucchi. De Leo Gamalho. De Pittoni, Souza, Tite, Kieza e Zé Roberto. Um Bahia renascido, com sangue no olho e vontade de vencer. Com direito a gol de placa e tudo mais. Do jeito que a torcida gosta.

BBMP!!!!!

Manno Góes | Músico manno.goes@grupoatarde.com.br

