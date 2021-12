Já é Carnaval em Salvador. E assim como as mudanças positivas da nossa festa já começam a ser percebidas pelas ruas da cidade, as mudanças no Bahia já começam também a ser notadas.

No amistoso contra o Santos - na apresentação dos novos atletas e técnico contratados - e na estreia vitoriosa do Baianão 2016 contra a Juazeirense, domingo passado, o time mostrou que há um novo horizonte, personalidade e estrutura no ar.

Se a diminuição do número dos blocos de corda e o aumento de apresentações de grandes artistas para o folião pipoca vem aos poucos mudando - de maneira muito bem-vinda - a cara engessada que exibia nosso carnaval, as mudanças sutis do Bahia já começam também a mostrar uma nova atitude.

Assim como o Carnaval, as mudanças vêm ao poucos. Ainda há pequenos problemas estruturais e dificuldades, pequenas resistências que, com criatividade e investimento, certamente serão superadas. Mas os primeiros e importantíssimos passos foram dados.

Diversão

O objetivo do Carnaval é festejar, comemorar, proporcionar alegria e momentos agradáveis aos foliões. Da mesma forma um time de futebol age para com seus torcedores.

O objetivo final é o mesmo: a diversão. O êxito. A celebração. Para isto são necessárias sempre mudanças de comportamento, pensamento e comprometimento.

Novas percepções, novos rumos, novos olhares e empreendedorismo.

Empenho, organização, planejamento e visão.

Toda festa depende bem mais do que do talento, apenas. Os craques da música e os craques da bola de nada adiantam se a base, o escopo, tudo que vem por detrás da folia ou de um jogo de futebol não estiverem em sintonia com a dedicação e capacidade dos seus gestores.

O Furdunço, ocorrido no domingo passado, na mesma hora em que o Bahia superava suas dificuldades em campo e virava a partida contra a Juazeirense, mostrou que, quando a festa tem atrativos, diversidade, acesso e diversão, o público comparece. A multidão que acompanhou os mino-trios durante o desfile na Barra naquela tarde memorável comprova a teoria de que o folião quer se vestir de felicidade e seguir o que for bom.

Da mesma forma que um Bahia forte e organizado atrairá sua apaixonada e fiel torcida, fazendo das arquibancadas uma verdadeira avenida e dos cânticos da torcida verdadeiras trilhas de Carnaval.

Prepare o espírito e faça da sua festa um grito de gol: com alegria, orgulho no olhar e espírito provido de paz e confraternização.

É assim que tem que ser. No estádio ou nas ruas; atrás do trio elétrico ou da bola.

Feliz Carnaval a todos! E BBMP!!!!

