Fim de ano, vida nova

Fim de ano, aquela velha maresia de sempre. Todo mundo já preocupado com a roupa branca do réveillon. Em saber se vai rolar aquele velho peru no natal ou que presente dar de amigo secreto para o gordinho mala da empresa que mal conhece.

De qualquer forma, todo mês de dezembro trás um quê de verão para nós, do hemisfério sul, e todos os problemas parecem que vão ficando para trás. Como se já estivéssemos entrando em sintonia com o novo ano que virá, trazendo novas possibilidades e esperanças. É a fé que se renova e trás expectativas de um ano novo melhor que este que passou.

Aliás, que aninho bizarro este lamentável 2015! Crise política, econômica, moral e ética. Ano de quase dar vergonha de ser brasileiro. Vai ser um ano bom para a gente deletar de nossas memórias e fingir que nunca existiu. Que bom que ele está acabando! Não deixará mesmo grandes lembranças ou saudades.

Especialmente para a torcida do Bahia e para o grande campeão José Aldo. Pobre Aldo. Um dos maiores campeões de MMA da história. Não merecia aquela derrota relâmpago daquele jeito tosco. Me fez lembrar do nosso inesquecível 7 x 1 contra a Alemanha. Uma tristeza. Aqueles treze segundos na noite de sábado no octógono em Las Vegas, perante o 'The Notorius' Connor McGregor no UFC 194, vão durar uma eternidade para ele. E para muitos de nós também. Treze segundos que mudaram a história de Aldo e do UFC para sempre.

Apesar de falastrão e chato pra caramba, Connor McGregor é uma mina de ouro. Responsável pelas maiores audiências da história da competição, McGregor bate recorde após recorde de vendas de ingressos e de pay-per-view. Se antes era apenas o bobo da corte, na noite de sábado provou que manja mesmo do riscado e, com apenas vinte e sete anos, tem muito ainda a acrescentar ao esporte e aos bolsos dos seus organizadores. O UFC já negou a Aldo seu pedido de revanche e parece mesmo que o rei do MMA agora tem outro nome.

E por falar em nome, a notícia que a torcida do Bahia mais gostaria de ouvir antes do Natal era o nome do seu novo técnico. É bem verdade que tudo que se fala sobre nossos times nesses tempos de maresia e reformulação têm mais cara de especulação do que de veracidade. Fato é que o Bahia segue em busca de grandes contratações para reverter a imagem de fracasso que este ano de 2015 deixou, e tenta, de todas as formas, atrair um nome de peso para colocar como técnico.

Já se falou sobre Levir Culpi e Ney Franco. Com a recusa dos dois, se especula agora a possibilidade de vinda de Doriva, que fez um bom trabalho perante a Ponte Preta nesta temporada. Fato é que 2016 tá batendo na porta e o Bahia precisa mesmo encontrar bons nomes para transformar este novo ano em um novo dia, um novo tempo que já começou.

Assim como Aldo, que por descuido e falta de atenção foi surpreendido e derrotado, cabe ao Bahia dar a volta por cima e orgulhar-se de sua história vencedora. Dias melhores estão sempre por vir. Mesmo que com um nocaute ou outro de vez em quando. Se caiu, tem que se reerguer. Não é assim que se diz?

Bola pra frente!

#BBMP!

adblock ativo