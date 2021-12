Feliz Bahia Novo!

O Bahia encerra o ano anunciando contratações significativas e com posturas administrativas maduras e conscientes. Com o anúncio de Luisinho como novo reforço da equipe, já são quatro os novos nomes que nos acostumaremos a conviver ao longo da temporada 2016: Nei Pantolfo como diretor de futebol; Doriva como técnico; e Hernane 'Brocador' e Luisinho vestindo o manto sagrado tricolor no ataque. Fica a expectativa pelo anúncio de Lomba confirmado no gol.

Aliás, a conduta do Bahia de só anunciar nomes depois deles estarem devidamente contratados é boa. Não cria expectativas falsas nem deixa margens para especulação.

São ótimas notícias para um clube que teve dificuldades neste ano em equilibrar o caixa e arrumar a casa. Hoje vemos um Bahia com salários pagos e funcionários satisfeitos com a relação trabalhista que mantêm com o clube.

A credibilidade do Esquadrão voltou a ser relevante dentro do cenário nacional e sua imensa torcida sabe que, apesar de alguns tropeços, há muito o que comemorar.

Creio que teremos um 2016 com um Bahia muito melhor que o de 2015. Com um orçamento maior para o ano que vem - apesar da permanência na 2ª Divisão - o departamento de futebol segue em busca de novos e bons reforços. Estamos na expectativa do anúncio do novo treinador de goleiros e da renovação de Kieza. Precisamos também de bons laterais e de outros nomes que nos passe confiança.

Em silêncio e ativamente, o Bahia vem juntando os cacos e se preparando para este novo ano com planejamento e profissionalismo. Ano em que completa 85 anos e que já começa com uma ação de marketing dando certo: a camisa retrô do Bahia, homenageando a data comemorativa foi um sucesso e é absurdamente linda! Quando fui na loja comprar a minha soube que já havia acabado. Foram 3.000 peças que voaram rapidamente, provando a fidelidade da torcida e o carinho que ela tem por ações que dignificam sua história. Espero que outras peças sejam disponibilizadas à venda, pois esta camisa merece um lugar de honra dentro do meu guarda-roupa. E de qualquer torcedor apaixonado pelo clube e sua história honrosa.

Outra ação de marketing interessante é o anúncio da nova revista do Bahia. Uma publicação deste tipo aproxima o clube dos torcedores e possibilita um canal de diálogo eficiente e simpático. Boa iniciativa que certamente agradará a todos.

O ano acaba com a certeza de que toda derrota traz lições, e tenho fé de que o novo Bahia seguirá seu caminho de aprendizado com conquistas e títulos. Gosto dos números pares. 2016 é, segundo os astros e religiosos, um ano de paz. Que seja também para o Bahia. Não há paz melhor que aquela conquistada com suor, lições, determinação e entrega.

Um feliz ano novo para todos nós, tricolores, rubro-negros, auri-negros etc. Que nossa rivalidade permaneça somente entre quatro linhas de um gramado. E que nós, como seres humanos, sigamos nosso caminho de aprendizado e conquistas embasados na fé, no amor, na tolerância e na força das nossas capacidades e trabalho.

Um beijo em todos que me acompanharam semanalmente nestas páginas e me mantiveram motivado a compartilhar com vocês um pouco da minha alegria e paixão tricolor.

Feliz ano novo! BBMP!!!

