Feliz Ano Novo

Agora que o Carnaval terminou, Salvador começa a entrar, finalmente, no climão do ano novo. As férias acabaram. Hora de tirar a cara do sol, de lembrar que o bolso tá liso, tá lisinho, e comecar a tra tra tra balhar pra valer. E trabalho foi o que não faltou ao Bahia durante o reinado de Momo. Treinos táticos, reuniões de diretoria e decisões importantes pontuaram os bastidores do tricolor, que, ainda durante a folia, anunciou a bem-vinda e necessária contratação de Tinga.

Ainda durante o Carnaval, também, o departamento de marketing do Bahia fez boas ações, criando a campanha do abadá tricolor, presenteando artistas com as novas camisas do time e criando um elo de comunicação divertido e simpático entre torcedores e clube.

O Bahia vem mostrando evolução desde a apresentação dos seus novos reforços, especialmente no seu sistema ofensivo.

Aplicou duas goleadas em jogos-treino contra a equipe sub-20 e sobre o Fluminense de Feira. Empatou com o Santos no bom amistoso do início da pré-temporada e, na estreia do Baianão, contra a Juazeirense, mostrou poder de reação e força no ataque, virando a partida e vencendo-a após marcar três gols - não tendo feito mais porque não caprichou tanto na pontaria.

Porém, se de um lado o poder ofensivo mostra eficiência, o sistema defensivo continua sendo o calcanhar de Aquiles do Esquadrão. Contra Santos e Juazeirense, por exemplo, o time tomou quatro gols. Um problema que precisa ser resolvido e que certamente está deixando atento o técnico Doriva - outra grande contratação do Bahia para a temporada. Daí a importância da chegada de Tinga. Nossos problemas nas laterais não vêm de agora. Ótimo reforço.

Miseravão

Hoje, contra o Flamengo (de Guanambi), o Bahia Safadão, o miseravão, terá uma nova oportunidade de mostrar para sua torcida seus avanços e progressos.

Apesar do desfalque de Luisinho - uma das melhores escolhas do ano do Bahia - que, lamentavelmente não participará da partida por conta do falecimento do seu pai, o Bahia tem tudo para seguir em frente mostrando que está trabalhando e criando um novo momento. Uma nova cara. Um Bahia que pode, e certamente irá trazer grandes alegrias para sua torcida apaixonada.

Cada partida uma festa

Aos poucos, a equipe vem oferecendo aos seus torcedores um time que merece a confiança e a vibração de todos. Um time que tem tudo para fazer, de cada partida, uma festa de Carnaval.

Vamos acompanhar atentamente cada progresso, cada partida, cada evolução. Afinal, o ano finalmente começou. Feliz ano novo, Bahia! BBMP!

