Esquema tático da seleção sobrecarrega o criativo Neymar

A falta de um meio-campista clássico, daqueles que já fomos craques em produzir, como Zico e Ronaldinho Gaúcho, entre outros, revela o angustiante esquema tático da nossa seleção, que sobrecarrega o criativo Neymar e demonstra o excessivo cuidado defensivo deste time, que ainda não convenceu.

Fred, isolado no meio das defesas adversárias, tem dificuldades de encontrar a bola. Oscar, único meio-campista com as características de arquiteto de jogadas da seleção, reveza-se com Hulk entre os lados direito e esquerdo do campo.

Marcelo e Daniel Alves não têm liberdade de subir para o ataque pelas laterais, suas características mais fortes e decisivas nos clubes em que jogam. Felipão armou um time que sabe se defender. Mas que, por excesso de cuidados, enfrenta muitas dificuldades para chegar ao gol adversário. Não adianta chorar a má fase de Ganso. Mas que dá saudade dos bons tempos dele com Neymar no Santos, dá. Que venha o Camarões. E haja coração. É time de Felipão, afinal.

