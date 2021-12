Minha primeira lembrança de uma Copa do Mundo foi em 78. Na época, eu, caçula que era de uma família de milhões de primos mais velhos que eu alguns anos, era chamado de Escravo Isauro. Por ser o caçula, o menorzinho, era vítima de bullyings constantes, sem saber, coitado Era o café-com-leite dos babas, picula e pique-esconde. Escorpião que sou desde que nasci, repudiava a alcunha de café-com-leite e exigia que fosse tratado de igual para igual com todos ali. Minha personalidade exigia que eu tivesse alguma chance. Entre as punições, havia a militar prenda de andar, ajoelhado, de olhos vendados, sobre os cocôs dos nossos cachorros - dois vira-latas espetaculares chamados Biriba e Kojak, na grama imunda de lama, cocô de cachorro e pinhos que caiam dos pinheiros carregados da antiga casa em que morávamos na Pituba. Até aí tudo bem.



Mas em 78, justamente durante a Copa, eu com seis anos, a punição pra quem perdia o campeonato de pontinhos era pior. Após perder mais uma vez o tal campeonato de embaixadinhas, me vi amarrado nas grades de uma escorregadeira de metal vermelha que decorava o imenso jardim onde morava, enquanto o jogo passava na televisão. Meu pai chegou do trabalho atrasado pra partida. Era Brasil e não sei quem. Estacionou sua Belina bege zerinho na garagem que ficava ao lado do parque da casa. Ele me encontrou amarrado, amordaçado e sem camisa, com os braços esticados, cada um amarrado para um lado, como um Jesus Cristo menino destroçado, com uma fita adesiva tapando minha boca e meu short arriado até os joelhos, deixando à mostra minha cueca do Mickey novinha que minha mãe acabara de comprar. Desceu do carro correndo, foi em minha direção, me desamarrando e expressando sua indignação e tristeza nos olhos. Foi quando comecei a chorar.



Seu Boa, meu pai, me libertou de meu cárcere Escravo Isauro privado, tirou o cinto de couro da sua cintura e me levou no colo até a sala, onde meus primos tiranos assistiam tranquilos, tomando Tang de uva, Rivellino e companhia darem show. Foi um Deus nos acuda. Era moleque pulando pra tudo que é lado, recebendo chicotadas e se escondendo em banheiros e casa de cachorro. Toma, rebanho de sacana. Fui o único a assistir o jogo, no colo dele, chupando os picolés Maguary de chocolate que ele havia comprado. Mal sabia eu que, a partir dali, me tornaria um verdadeiro escravo Isauro das Copas do Mundo. Pode chover, mas não perco o treino do Irã ou da Bósnia aqui em minha cidade. Seu Boa está aqui comigo pra passar Vick Vaporub em mim se eu ficar gripado.

adblock ativo