E temos dito!

Não importa se o time desperdiça pontos importantes em empates com sabor de derrota, como o do sábado passado contra o América mineiro. Não importa se a camisa usada nas partidas é a branca, a listrada ou a prata. Também não importa se a Fonte Nova é reconstruída e transformada em uma arena ultramoderna. A magia maior do Bahia permanece sendo sua torcida e suas particulares peculiaridades divertidas e folclóricas.

Se você torce para o Esquadrão e já foi para a Fonte Nova assistir algum jogo alguma vez na vida, certamente você já ouviu ou disse algumas das frases a seguir:

- Senta, rebanho de corno! (Quem nunca se levantou num lance importante e se esqueceu de se sentar depois que o diga)

- Toca a bola, desgraça! (Essa é clássica)

- Tira essa carniça, treinador! (Pobre Willians Santana...)

- Poooorra! Esse bicho é uma miséria (Perca um gol pra você ver)

- Foi pra sua mãe, feladapu... (Precisamos treinar mais cruzamentos, rapaziada)

- Vira o jogo, porra (É claro que do outro lado tá melhor)

- É lá, cacete! (Sem se esquecer de apontar com o dedo pra onde a bola deve ir)

- No meio, porra! No meio! (É evidente!)

- Tira essa desgraça daí! (Quando a bola fica rondando a nossa área)

- Que baba é esse? (Outra clássica)

- Chuta, miséria (Aí o cara vai e passa errado pra alguém)

- O sacana treina a vida toda e faz essa miséria! (Hahahaha. Uma das melhores)

- Aperta, porra! Aperta! (Cuidado com o cartão, Souza!)

- Êta, porra! Agora lenhou... (Xiiii...)

- Essa minha zaga tá uma carniça! (Péssimas recordações)

- Juiz ladrão! (Claro!)

- Cadê o cartão, seu juiz? (Uma prévia pro "juiz ladrão")

- Bandeirinha, sua mizéra! Tá maluco, é? (Não importa se nosso atacante está a dez metros impedido ou não)

- Vá embora do Bahia, sua carniça! (Não devia nem ter vindo)

- A zorra que eu volto aqui pra ver esse rebanho de carniça (E no jogo seguinte, lá estamos nós novamente)

- Ó paí, que mizéra!

(Ó pai, ó)

- Que bicho delegado da zorra! (Solta a bola, desgraça)

- Vai ser gol agora (Uuuuu... Quase)

- É goooool, pooorraaaaaaa! (Goooool)

E claro! Tricolor que é tricolor não pode jamais deixar de gritar, com toda alegria e orgulho do mundo o mais famoso, clássico e belo grito de guerra do mundo:

-BORA, BAÊA, MINHA PORRAAAAAA!!

Bola pra frente, esquadrão. Temos muito o que gritar ainda por você!

#BBMP!!!!

