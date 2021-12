É seleção!!!

Um dia após a seleção brasileira carimbar o passaporte para a Copa da Rússia 2018 (vencendo todos os oito jogos das Eliminatórias sob o comando de Tite), foi a vez da seleção tricolor entrar em campo.

O Bahia foi a Aracaju enfrentar o Sergipe, na partida de ida das quartas de final da Lampions League, a Copa do Nordeste. O mesmo Sergipe que havia tomado de dois do Bahia pela Copa do Brasil, pouco tempo atrás.

A torcida baiana compareceu em bom número no Batistão, prestigiando a equipe de melhor campanha do Nordestão e que, até então, não havia sofrido sequer um gol no campeonato.

Após um zero a zero horroroso no domingo passado contra o Flamengo de Guanambi, resultado que garantiu a classificação do time para a próxima fase do Baianão, a expectativa era que, com o time titular, o Bahia mostrasse sua superioridade e fizesse contra o Sergipe uma grande apresentação.

E o Bahia começou a partida disposto a provar que é merecedor da campanha que vem fazendo. Os dez minutos do primeiro tempo foi de grande intensidade, porém, à medida que o tempo passava, a maresia se fazia presente na equipe tricolor.

Tomou um gol, deu uma acordada e, finalmente, voltou a impor seu ritmo. Empatou logo depois, num pênalti redentor cobrado pelo Hernane brocador, que calçou a sandália da humildade e deixou a cavadinha em casa, metendo a bola na rede numa cobrança perfeita, sem chances pro goleirão sergipano.

Veio o segundo tempo, partida empatada, e a defesa plantada do Sergipe fez dos dez minutos iniciais um jogo sonolento e truncado. O Bahia não conseguia furar o bloqueio da equipe rival e a paciência da torcida já estava no limite. Foi então que veio o segundo gol e, finalmente, o Bahia lembrou que é infinitamente superior ao Sergipe.

Administrou a partida com tranquilidade, fazendo o terceiro e o quarto gols, podendo fazer até mais. O Sergipe até fez mais um, mas nada que mudasse o panorama do jogo.

No domingo teremos o jogo de volta e é praticamente certo que o Bahia garanta sua classificação para as semifinais do campeonato, provavelmente contra o River do Piauí, que pegou a mamata de enfrentar o vice para garantir sua permanência na competição.

Brincadeiras à parte, é muito provável que haja um Ba-Vi nas semifinais da Copa do Nordeste. Um jogão que colocará, finalmente à prova, as duas melhores equipes do Nordeste no momento.

Dando Ba-Vi, será, como se diz no UFC, a hora de separar os homens dos meninos.

E se o Bahia lembrar, como lembrou contra o Sergipe, que é muito superior ao rival e o melhor time da competição, certamente estaremos, mais uma vez, na grande final.

Sempre é bom assistir aos jogos de seleção um dia após o outro.

BBMP!!!

adblock ativo