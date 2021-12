E o pulso ainda pulsa...

Nesta semana que passou, acompanhamos o "senso de dever" de um síndico de um prédio comercial de São Paulo, que pregou na parede do edifício um cartaz escrito à mão comunicando a "previsão" do vidente Jucelino Nóbrega da Cruz, que dizia que um avião da Tam cairia na Avenida Paulista na manhã do dia 26.

A Tam perdeu clientes, lojas fecharam as portas, vizinhos entraram em pânico e a superstição demonstrou sua força no imaginário coletivo dos brasileiros, gerando prejuízos e destaques em sites de notícia.

Pois bem, o dia 26 passou, nenhum avião caiu e a vida seguiu normal no coração de São Paulo, para alegria de moradores, zeladores e de Seu Severino, o síndico zeloso do edifício Barão do Serro Azul.

Mas o vidente não se deu por vencido: além de afirmar que o tal do avião só não caiu porque a Tam mudou o número do voo, ele voltou à mídia, afirmando que um dos dois times baianos escapam do rebaixamento.

Naquele momento, não precisava ser vidente pra apostar todas as fichas de que o Bahia cairia e que o Vitória seria o baiano agraciado pela vidência do Jucelino. Mas quem disse que há previsibilidade no mundo do futebol?

Com o final da rodada de ontem, o que era certo virou incerto e agora tudo pode acontecer no Brasileiro.

Resultados ajudaram

Pro Bahia, o que tinha que dar certo, deu. Todos os resultados beneficiaram o time. A vitória contra o Grêmio ofereceu uma carga extra de oxigênio e fé na machucada torcida tricolor. Embola o andar de baixo da tabela e deixa o Palmeiras e o Vitória suando muito frio.

Vitória, aliás, que foi vergonhosamente garfado pelo árbitro Elmo Alves Resende, com um pênalti claro não marcado quando o time perdia apenas de um. Aliás, erros grosseiros de árbitros prejudicaram e muito os times baianos ao longo de todo campeonato. Não que nossos representantes na Série A estejam na situação desesperadora em que se encontram por conta somente de arbitragens ruins. Mas talvez as coisas estivessem menos nebulosas se certos pênaltis houvessem sido marcados.

Certo é que tanto pro Bahia, quanto pro Vitória, ainda há, por incrível que pareça, chances de escaparem da degola.

O Bahia, que até ontem era representante certo da série B do ano que vem, trouxe novamente esperança pros ares tricolores da boa terra.

Tudo pode acontecer. Mas se acontecer do Bahia ficar e o Vitória cair, aí, meu amigo, eu duvido que algum de nós imaginasse isso. Muito menos que em algum dia Nostradamus algum previsse que isso poderia acontecer.

O pulso ainda pulsa...

