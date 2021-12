É Campeão!!!

Superação: a palavra que define o jogo de ontem. A maior torcida da rodada no país - 40 mil pagantes - assistiu a um jogão entre os dois maiores e mais importantes times do Nordeste, na linda Arena Itaipava Fonte Nova, o estádio do Bahia.

Bahia e Sport fizeram um partidaço, com direito a viradas, tensão e emoção até o fim. Se o primeiro tempo foi uma merda para o Bahia, no segundo, Souza e companhia deram um show e presentearam a grande nação tricolor presente ao estádio com um espetáculo de vontade, vibração e empenho.

Vimos um time com espírito e comportamento de campeão. Um time que vem conquistando cada vez mais a sua torcida e criando boas expectativas para o futuro. A nova diretoria está de parabéns. A contratação de Sérgio Soares para técnico foi um grande acerto. E mesmo com carências de algumas peças em campo e necessidades de alguns improvisos, esse Bahia de hoje é uma equipe que nos alegra e nos orgulha.

Faltam peças importantes, sim. Temos carências de um camisa 10 e de um lateral-esquerdo que supra a necessidade de sacrificar Bruno Paulista num papel que não é o seu. Willians Santana não jogou nada bem e fica a dúvida se foi acertado ou não ter sido escalado como titular. Mas Sérgio tem o comando do time e conhece a equipe melhor que todos. De qualquer forma, a coragem dele de manter o mesmo time que entrou no primeiro tempo nervoso e errando muitos passes para a segunda etapa da partida revela um técnico de personalidade e confiança no seu elenco.

E que segundo tempo bonito! Atrás do placar e com a classificação se afastando a cada minuto, o Bahia voltou do intervalo com sangue no olho. Souza brilhou! O golaço que ele fez, selando o empate, foi para ficar na memória de cada torcedor e serviu para embalar o time. O pênalti sofrido pelo Bahia logo em seguida foi muito questionado pelo Sport, que, sem razão, caiu de pau no árbitro Pablo.

Cada um com sua sofrência, meu irmão. O Bahia não quis nem saber e meteu o segundo goela abaixo dos leões de Pernambuco. Mais um de Souza. É sempre lindo ver um leão virando um gatinho. Mas como tudo com o Bahia tem que ter a zorra da sofrência, eis que Douglas, o mesmo goleiro que fechou o gol ano passado numa partida contra o próprio Sport, tomou um frangaço para matar o torcedor do coração e quase foder com tudo. A imagem de um jogador do Bahia - não vi quem foi - indo em sua direção e lhe dando apoio moral foi suficiente para eu acreditar que aquele time estava predestinado a vencer.

Adorei o que vi. Aplaudi orgulhoso. Tem um conjunto funcionando ali. Rola no ar confiança e colaboração. Boas vibes fazem tudo funcionar melhor. E funcionou. O terceiro gol de Souza celebrou essa impressão e garantiu o Bahia na final contra o Ceará, que acabou com as esperanças do vitorinha.

O campeonato do Nordeste é uma festa. Um grande campeonato. De grandes jogos e emoção. Neste fim de semana, nas semifinais dos campeonatos regionais, vimos em quase todo o país estádios vazios, ou quase vazios, prestigiando partidas decisivas. Talvez, com o exemplo das boas rendas e presenças de público que o campeonato do Nordeste apresenta, quem sabe não haja um movimento para haver também campeonatos do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte?

Tudo evolui. Menos os campeonatos regionais. E o Vitória, claro.

Bora, Baêeeeeeeeaaaaaa

adblock ativo