Deslanchou!

Em outra boa partida, o Tricolor Baiano esculhambou com o simpático Galícia, numa acachapante goleada de cinco a zero. Doze gols nos últimos dois jogos do campeonato baiano e apenas um sofrido. Sinal de que o time está melhorando ou que os adversários são mesmo muito ruins?

Contra o CRB, pelo campeonato do Nordeste no meio da semana, o Bahia não repetiu essa força fulminante mas, mesmo através de um jogo sonolento - no momento em que metade do país queria saber se o Comendador ia comer mais alguém ou morrer - garantiu sua classificação antecipadamente e pode se dar ao luxo de jogar na próxima quarta com o time reserva.

Fato é que o Bahia vem, sim, demonstrando sinais positivos de melhora. A pressão do time nos últimos jogos, partindo para cima, ocupando espaços e fazendo funcionar seu trio de atacantes, vem contagiando sua torcida com otimismo e satisfação.

O trabalho do bom treinador Sergio Soares vem ganhando cada vez mais respeito e empatia da plateia tricolor. Apesar dos adversários serem realmente mais fracos e o campeonato baiano caminhar, mais uma vez, para a morosidade rotineira de um Ba-Vi final, temos que reconhecer e parabenizar o progresso do nosso time.

Luz tricolor

Outro ponto positivo é que as peças de reposição do elenco têm dado conta do recado. Há uma luz azul, vermelha e branca no fim do túnel. As duas vitórias com sobras de gol do time dão uma tranquilidade no elenco e na diretoria necessárias para manter a caminhada de recuperação e conquistas do clube.

Kieza, Maxi Biancucchi e Léo Gamalho vêm mostrando entrosamento e competência. E, com eles bem, o time todo vai bem. Os resultados aparecem e os gritos de gol são mais fáceis de serem ouvidos.

O Bahia gosta de ter um ídolo. Desta vez, temos mais de um candidato para tal posto. Certa vez, conversando com o grande Douglas, craque fundamental da história do Bahia, o ouvi dizer que sua relação com o tricolor baiano é de amor. Que no tempo dele a paixão pelo clube não era somente da torcida; era também dos jogadores.

Caso esse time mantenha a postura aguerrida e determinada das últimas partidas, poderemos ter de volta a certeza das grandes alegrias e paixões que sempre envolveram o imaginário coletivo da torcida.

Outro dia ouvi também Petlovic, grande craque e homem de bem, em uma entrevista, que sua relação com o Vitória era de amor. Essa relação de amor entre atleta e clube dignifica e justifica seus salários e adoração. Torço para que, além de boas campanhas o Bahia faça um grande time, com jogadores que se espelhem nesses dois grandes craques citados, que antes de entrar em campo agradeciam aos céus por poderem defender com orgulho as cores de suas bandeiras.

Tudo fica mais emocionante e verdadeiro. A torcida agradece. O que seria do futebol sem as grandes paixões? Parabéns, Bahia. Tá ficando bonito!

