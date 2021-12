Champions League

"Vai assistir ao jogo do Bahia contra o Shaka?", perguntou-me, simpaticamente, o amigo do posto de gasolina antes da partida. "Shaka?". "Isso. Shaka Danete. Um time lá da Turquia que tá brocando na Europa". Até sexta passada, poucos eram os torcedores do Bahia que já tinham ouvido falar do Shakthar Donetsk - time ucraniano já classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões de 2015. Mas depois da vitória do Bahia sobre eles, no primeiro da série de amistosos que a equipe gringa fará no Brasil, o 'Shaka Danete' tá na boca da galera.

Um começo pé de coelho para a nova diretoria do Bahia e para o trabalho do novo técnico, Sergio Soares - que, aliás, está em melhor forma que muito jogador que entrou em campo.

E se a festa era para a torcida tricolor, ela não teve do que reclamar. Para começar, antes mesmo do início da partida, nos bastidores, Chicão foi apresentado como novo reforço do time para a temporada que se inicia. Tudo bem que Chicão não fez um campeonato muito bom ano passado e já não é mais nenhum garoto. Mas é um jogador experiente, dono de uma bola parada de fazer inveja, que atormentará, certamente, os goleiros rivais, e chega em boa hora. Para continuar a alegria dos 17.000 pagantes que foram ao estádio, um show de luzes acompanhou a apresentação da equipe. Um por um, cada jogador, ao som do tema composto por John Williams, do filme Superman, foi aplaudido e reverenciado pela torcida apaixonada, que estava ali presente, sempre otimista, desejando boa sorte a seus representantes em campo. Até mesmo Max Biancucchi foi aplaudido antes do jogo. Duvido que seria após o apito final. Afinal, não jogou nada, como em todo o ano passado.

Transformar em espetáculo eventos esportivos é algo que os americanos sabem fazer como ninguém. A iniciativa do Bahia, junto com a fantástica Arena Fonte Nova, é louvável e divertida. Ninguém sai de casa para um estádio somente para assistir a um jogo de futebol. Sai para se divertir. Transformar uma partida em um entretimento ainda maior é uma boa e lucrativa ideia. A Copa não me deixa mentir.

Voltando ao jogo, o Bahia surpreendeu. Foi pra cima do 'Shaka Danete', abriu o placar e não comeu reggae. Isso até o time cansar. Menos Max Biancucchi, que já estava cansado desde que foi anunciado sob os holofotes do estádio. Aí o Shakta mostrou porque está nas oitavas da Champion League e tomou as rédeas do jogo: virou para dois a um em dois golaços feitos por brasileiros do time, e foi para o intervalo mais tranquilo.

No intervalo, mais espetáculo: um divertido e bizarro concurso de disputas de pênaltis, onde um amigo querido nosso justificou a fama de perna de pau dos tempos de escola. Falando em perna de pau, Sérgio Soares sacou Max Biancucchi para o segundo tempo. E sacou também os outros dez jogadores do time, que, apesar do placar inferior, fizeram um primeiro tempo movimentado e disputado. Times trocados, segundo tempo de festa. Se o Shakta não levou muito a sério o resto da partida - perdendo um gol feito por puro capricho - o Bahia não quis saber. Foi pra cima e virou o placar, brindando a todos com uma vitória bonita sobre um dos grandes times da Europa e dando um gostinho bom de boas promessas: Bruno Paulista, Rômulo e Zé Roberto farão diferença. Assim como Max Biancucchi, que se for mandado embora dará uma grande alegria à torcida baiana e a quem, como eu, adora o futebol argentino. Futebol esse que não merece estar assim tão mal representado. Jogador de time que vence time de Champions Legue tem que jogar bola. E não morar em Salvador a passeio.

Valeu a festa, os gols e os destaques positivos. Valeu tudo. Menos Max Bianchucci.

