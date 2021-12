Canção da América

Após a ressaca da perda do título no domingo passado, o Bahia foi para Minas disposto a transformar sua caminhada na Copa do Brasil numa espécie de redenção. A vida segue e não adianta mais chorar pelo leite derramado, nem se agarrar nas falhas suspeitas das arbitragens lamentáveis dos dois jogos da final. A hora agora é de focar nos erros - exigindo que haja punição aos apitadores medíocres das partidas passadas - e se preparar para os novos desafios.

E um novo desafio se deu início ontem, pela Copa do Brasil. Como adversário deste novo recomeço, o América Mineiro.

Por isto, peço licença ao espaço disponibilizado pelo jornal - no qual compartilho com os leitores a paixão pelo Bahia - para mudar de assunto. Porque quando falo do América Mineiro não falo mais somente sobre futebol. Falo sobre uma pessoa: Fernando Brant, um dos maiores compositores que o Brasil - terreno fértil de grandes criadores - produziu.

Fernando era apaixonado pelo América Mineiro. Faz quase um ano que ele se despediu de nós, enrolado no manto verde e branco da bandeira do seu time de coração. Ver o América Mineiro é lembrar do olhar carinhoso de Fernando e sua sensibilidade, sabedoria e talento.

Suas músicas se eternizaram nos nossos corações, travessias e memórias afetivas; especialmente nas lembranças dos autores que dialogam com a luta pelos direitos autorais. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente quando fui convidado a fazer parte da diretoria da UBC (União Brasileira dos Compositores); associação da qual ele era o presidente.

Fernando Brant, além de poeta, foi um grande defensor dos direitos do criador. Trazia consigo, em seu sorriso gentil e olhar carinhoso, a percepção mineira das coisas: havia mansidão, ternura e afeto em seus gestos; mas também havia objetividade, ímpeto e determinação em suas ações e palavras. Além da saudade, ele nos deixa um legado. Um legado que todos nós da UBC pretendemos honrar com nossa entrega, dedicação e amor. Amor que nos movimenta e nos faz seguir em frente - como ele bem gostaria que fosse - dignificando sua história e sua luta pelo respeito aos autores.

Fernando era um constitucionalista. Trazia embaixo do braço a constituição brasileira para defender os ataques que a luta pelos direitos autorais sofre constantemente. Era um representante de cada autor brasileiro. Dedicou boa parte de sua vida para garantir os direitos dos músicos, artistas, compositores, intérpretes e profissionais da música. Seu lema era "o autor existe".

E ontem, a cada lance da partida, era dele que me lembrava. Provavelmente ele teria achado o jogo horrível também. Nem Bahia nem América Mineiro conseguiram oferecer algo perto de um espetáculo aos seus torcedores ontem. Apesar de que eu achei o Bahia um pouco melhor.

Será a Arena Fonte Nova o endereço da partida que decidirá qual entre os dois times seguirá na competição. E, certamente, me lembrarei novamente de Fernando, seja o placar que for. Afinal, como ele nos ensinou, amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Tal qual os escudos dos nossos times.

Desculpe, amigo Fernando. Mas você sabe por quem torcerei. Você já ganhou o título mineiro este ano e eu nem isso ganhei por aqui.

Fui garfado, é verdade.

Mas não se preocupe. Depois do Bahia já sei qual meu outro time do coração.

Manda lembranças aí pra Deus por nós e separa a pinga para quando eu chegar.

Beijos! BBMP!!!

adblock ativo