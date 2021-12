Campeonatinho

Torcedor é um bicho engraçado. O que foi a torcida do Vitória da Conquista ontem gritando: "ão, ão, ão, segunda divisão" pro Bahia?

Alguém sabe me dizer em que divisão o Vice da Conquista está? Se é que está em alguma.

Pra começo de conversa, quero logo dizer que não tenho saco nenhum pra Campeonato Baiano. Acho uma merda. Não tem graça nenhuma e o nível técnico fica lá embaixo.

Campeonato Baiano deveria ter dois jogos somente: o de ida do Bahia e o de volta do Vitória. E só. A gente economizaria um tempão de encheção de saco assistindo a jogos ruins, em campos ruins e vendo jogadores ruins jogarem.

Tem que acabar essa pelada, esse baba, essa bosta de campeonato que não acrescenta nada ao futebol brasileiro, especialmente ao futebol do Nordeste.

Fica a torcida do Bahia e a do Vitória se revezando na gozação um com o outro. E dando uma alegria ou outra para times sem expressão, como ontem, quando o Bahia perdeu pro Conquista por 2 a 0.

Campeonato Baiano ainda atrapalha a preparação do time. Olha aí o que aconteceu: o Bahia, ao invés de estar jogando contra um Shakhtar da vida, foi ali bater um baba com o Conquista. E ainda tomou de dois.

Nanicos

Campeonatos estaduais no Nordeste têm que acabar! Enquanto as torcidas se satisfizerem com títulos estaduais, vão continuar vendo seus times sendo nanicos nos campeonatos realmente importantes.

O CSA vai ser pra sempre só um CSA da vida. Um Atlético de Alagoinhas não vai passar disso nunca. E assim por diante.

Se o futebol do Nordeste quer crescer, tem que se unir, acabar com essas porcarias de campeonatos estaduais e fazer um Campeonato do Nordeste sério! Com jogos de ida e volta. Fazer uma liga do Nordeste forte, competitiva, que revelem bons e novos atletas.

Sem graça

Mas não. Fica o povo aí se contentando em ser campeão baiano, campeão alagoano, campeão sergipano. Grande bosta. Eu não faço a menor questão de ser campeão baiano. Já fui tantas vezes que perdeu a graça.

Mas, enquanto essa maresia continua, vamos fingir que o Campeonato Baiano é legal e esperar pelo Ba-Vi da final. Outra vez, novamente. Prffff!

adblock ativo