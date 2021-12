Bota Fogo na Avenida!

Antes de comentar sobre a boa partida entre Bahia e Botafogo ocorrida no último sábado, quero manifestar meu profundo lamento pela morte do piloto André Textor, de apenas 30 anos, que divertia e encantava centenas de pessoas no Farol na Barra na tarde ensolarada daquele mesmo sábado do jogo, através de suas acrobacias incríveis e geniais, que só homens de muito talento e coragem podiam oferecer. Meus sentimentos à sua família e amigos. Um episódio muito triste, que merece todo nosso respeito e lamento. Salvador chora por você, irmão.

Voltemos ao Bahia. Poderia ter sido um resultado comum. Afinal, perder para o líder, na casa do adversário, pelo placar mínimo de 1 a 0 não é assim de todo mal. O Bahia jogou bem. Fez uma partida equilibrada e disputada. Jefferson, mais uma vez, provou porque é o melhor goleiro do Brasil. Poucos goleiros no mundo pegariam aquela cabeçada poderosa do gigante Valongo. Somente quem não acompanha o futebol brasileiro pode tentar reduzi-lo a um 'mero goleiro de segunda divisão', como se isso fosse algum demérito ao seu talento espetacular. Sem falar que o gol que o Bahia tomou foi um golaço daqueles de tirar o chapéu.

O resultado, porém, tem um gosto meio amargo de fel para o Bahia. Se este jogo não fosse tão decisivo para o tricolor, seria uma derrota normal. Mas foi uma derrota em um momento delicado, de reta final, em que cada ponto vale um mundo para o Bahia. Mas tudo bem. Continuamos no G-4, confiantes e percebendo uma melhora significativa no time. Apesar dos nossos laterais. Putz.

Acho extremamente desagradável citar nomes que não vão bem, mas Railan está dando nos nervos. Uma avenida que não marca bem e nem auxilia como deve o ataque. Oscila muito. Pior que sabemos que ainda assim ele é melhor que Cicinho. Já Vitor, igualmente limitado, também não ajuda tanto. Cabe a eles treinar bastante e se aprimorar. Todo mundo pode melhorar. Olha aí o Valongo como titular de exemplo. Se Charles conseguiu fechar mais um pouco o time aberto de Sérgio Soares, vai ter que suar muito ainda aquela careca bonita dele para corrigir os defeitos e fragilidades de nossos laterais.

O resultado foi justo para o Botafogo, que jogou melhor durante a maior parte da partida. Justiça que não foi feita no jogo de ida, aqui mesmo em Salvador, em agosto, quando o Bahia mereceu vencer e só ficou com o empate.

Mas futebol não é para quem joga melhor, é para quem ganha. E pensando assim é que o Bahia deve entrar em campo contra o Santa Cruz, nosso adversário direto na luta para o acesso, no nosso próximo jogo de vida ou morte. Vencer ou vencer. É a única opção.

Cabe a Charles refletir, com toda sua sapiência e percepção que tem do time, se vale mesmo a pena optar por João Paulo Penha ao invés de Biancucchi. A torcida está de ovo virado pro Penha. É outro que, merecidamente, tem a desconfiança da massa tricolor, haja vista que o atleta está deixando muito a desejar e faz lembrar de babas em Mar Grande, nos clássicos entre a seleção de Itaparica e Penha.

O Bahia tem suas fragilidades, todos sabemos disso. Mas tem também seus trunfos. E é nisso que nos agarramos e nos mantemos otimistas. A torcida está confiante, participando ativamente do progresso do time. Estamos juntos para seguir em frente e apoiar nossa equipe.

Vamos botar fogo contra o Santa Cruz, lotando o estádio para amenizar esta derrota contra a Estrela Solitária carioca. Estrela esta, aliás, que um certo gatinho que está com os rabos entre as pernas, morrendo de medo de ver o barco afundar, nunca viu.

Fica aqui um beijo carinhoso para toda família e amigos do Confete, torcedor querido do Bahia que nos deixou nesta semana. #BBMP!! #meutimeehdeprimeira #charlesbroca #kiezamatador #marcelosantanamerepresenta #miau

adblock ativo