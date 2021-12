BAVI de Segunda (Ou melhor; de terça)

- Colé?

- Colé. E aí?

- Pois é.

- Que merda, né?

- Nem fale.

- Lembra ano passado nessa época?

- Lembro. Eu tava pegando o Flamengo e você o Grêmio, né?

- Era. Sei lá. Acho que sim. Não era o Corinthians não?

- Vocês? Não sei. Acho que era o Grêmio.

- É. Pode ser. Lembro não. Bons tempos, né?

- É.

- E hoje? Acha o que?

- Hoje? Acho que vai dar Bahia. Amanhã que vai ser duro pra acordar. Jogo dia de terça é uma derrota.

- Nem fale. Mas vai dar Vitória. O time tá embalado. Tá com aquela moto ainda?

- Perdi na aposta.

- Que aposta?

- Apostei que o Bahia não caia.

- kkkkkkkk. Você não fez isso.

- Fiz.

- E agora?

- Agora? Só de humilhante, essa porra.

- Vixe.

- Pois é.

- Fala nada pra minha mulher?

- O que?

- Sabe aquela história lá do assalto? Do celular?

- Sei. Roubaram seu celular.

- Pois é. Não roubaram. Eu perdi numa aposta também.

- Vixe! Que o Vitória não caia, foi?

- Foi.

- Ô, miséria.

- É.

- Então... Boa sorte aí. Vou pro lado de lá.

- Eu vou ficar por aqui mesmo. Vai voltar depois do jogo acabar?

- Não sei. Amanhã é quarta, né? Tenho que acordar cedo, trabalhar. E o transporte aqui tá meio ruim. Porque vocês não jogam na Arena, hein?

- Porque aqui é nossa casa. Nosso patrimônio.

- Tá bom então. Vai ficar até acabar?

- Eu não. Amanhã tenho que acordar cedo também. Jogo dia de terça é barril.

- Põe barril nisso.

- Pois é.

- É.

- Vai ouvir em que rádio?

- Vou ouvir não.

- Ué? E seu radinho da sorte?

- Voou.

- Voou?

- É. Rumei na desgraça da cabeça do juiz naquele jogo contra o Atlético do Paraná.

- Eita! acertou?

- Não. Caiu na arquibancada de baixo.

- Pois é.

- É.

- E você? Vai ouvir em que rádio?

- Não ouço mais não. Tá dando azar.

- Dá mesmo.

- É.

- Tem horas que eu penso em desistir de torcer pra essas porras. É muita humilhação. A gente fica gastando dinheiro, tempo. Não aguento mais não.

- Nem eu. Só vim hoje porque é Bavi. Mas não gasto mais dinheiro com esses merdas não.

- Nem eu. Nunca mais.

- E Ganso, hein? Não vem não?

- Vem nada. Quem ia trazer era Binha.

- É. O povo não sabe votar, né?

- Sabe não.

- Bem; bom jogo. Que vença o melhor.

- O Bahia.

- O Vitória, claro.

- Haha. Hoje é Bahia. Dois a zero.

- Vá sonhando.

- Quer apostar?

- Apostado. Sua moto contra meu celular. Valeu?

- Fechado.

adblock ativo