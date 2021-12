Batata assando

O futebol é um brinquedo cruel. Nem sempre contempla seus envolvidos com justiça ou recompensas merecidas. Cobra um preço alto pela falta de resultados e não perdoa a incapacidade de vencer.

Com gritos de "burro" e clara demonstração de que a paciência chegou ao fim, a torcida do Bahia - decepcionada com as frustrantes participações do time no Campeonato Baiano e nas Copas do Nordeste e do Brasil - encontrou um alvo para sua indignação: o técnico Doriva.

É certo que Doriva não está dentro do campo para cabecear a bola para as redes, de cara para o gol. Para chutar no canto certo e marcar. Para acertar a bola fácil oriunda da boa jogada criada.

Não importa. Futebol é resultado. E se a bola não entra, a torcida não quer saber de conversa. A torcida é o cliente do futebol. E o cliente sempre tem razão, não?

É cultural do brasileiro atribuir culpas a alguém. Eleger um culpado para os fracassos e crer que sua substituição corrigirá todos os problemas que existem, ficando, enfim, tudo bem.

Longe de concordar com esse pensamento simplista, creio que Doriva não seja nem de longe o maior dos problemas do time, que, por mais doloroso que seja admitir, é um só: o elenco ainda deixa muito a desejar. Sem peças de reposição. Sem laterais. Dependendo muito de alguns poucos nomes. Que, em caso de contusão, será um Deus nos acuda.

Caso as chances de gol criadas nas últimas partidas tivessem sido concluídas com êxito, provavelmente não só o Bahia estaria em uma situação muito mais confortável, como o próprio técnico estaria nas graças da torcida. Afinal de contas, faz tempo que o Bahia não consegue criar tantas oportunidades como vem criando ultimamente. Mas, para azar do Doriva, essas oportunidades estão sendo desperdiçadas. Seja por precipitação; seja por descontrole emocional; seja por insegurança. E aí não tem jeito: a desconfiança e cansaço da torcida pedem a cabeça de alguém. E é a cabeça do técnico sempre a mais fácil a ser escolhida para a guilhotina. Especialmente quando mexe mal na equipe, como fez no jogo contra o Náutico.

O Bahia enfrenta o Paysandu na próxima rodada com a obrigação não só de vencer, mas de convencer. Em caso de derrota, ficará insustentável sua permanência. Caso vença, que o time encontre dali para a frente a confiança e tranquilidade necessárias para transformar em gols as jogadas que vêm sendo criadas.

Apesar de Nei Pandolfo afirmar que não há intenção alguma de substituir o comandante da equipe, a batata do treinador está assando.

Futebol, repito, é um brinquedo cruel.

Tem que fazer gol para brincar no Play.

