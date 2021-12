Bahia - Rio

Esse foi o comentário geral após a boa vitória do time contra o Luverdense. Com boas estreias e atuação convincente, finalmente o tricolor oxigena novamente sua torcida - que nunca deixou de acreditar no acesso. De tudo que foi visto e dito sobre a última partida, o aspecto mais importante foi a entrega dos jogadores. A vontade. A determinação. O comprometimento.

O Bahia dominou o jogo todo. Renato Cajá fez sua melhor partida na equipe e, se antes era visível a apatia e uma certa preguiça em campo de alguns jogadores, desta vez parece que o motor pegou e a galera resolveu suar a camisa. As mudanças foram positivas, trouxeram resultado e o time saiu de campo, merecidamente, sob aplausos. Já deu para todo mundo perceber que há um novo momento e um novo time chegando para mudar a história desse campeonato.

A torcida do Bahia tem uma tradição histórica de manter uma relação afetiva com seus jogadores. De Baiaco a Bobô; Douglas a Charles; Beijoca a Zanata; Osni a Nonato; há no Bahia uma áurea simpática: a torcida se identifica com quem dá sangue pelo time. Por quem tem raça. Por quem demonstra amor e orgulho em jogar no esquadrão. Afinal, não se trata de um clube qualquer. É o maior campeão do Nordeste, um dos mais importantes do país e dono de uma torcida que é quase como um cartão postal da cidade. Gostamos do que vimos no jogo passado. Gostamos de Feijão. Das estreias. Da forma do time jogar. Gostamos de voltar a confiar.

Um novo crédito foi dado. Agora, é cuidar de seguir em frente, manter o otimismo, a determinação e meter o pé no acelerador. A torcida corresponde com alegria quando é correspondida.

Olimpíada

Ao chegar ontem no Rio de Janeiro, assim que desembarquei do avião, me dei conta de que a Olimpíada já é uma realidade! A segurança fortemente armada, formada por militares e policiais federais - que caminhavam atentos e em grande número através dos corredores do aeroporto - lembravam a todos que há uma certa tensão no ar.

Apesar do complexo de vira-latas de muitos, que assim como na Copa faziam questão de diminuir o país e disseminar que o evento seria uma vergonha, a Olimpíada do Rio, uma das cidades mais lindas e encantadoras do mundo, tem tudo para ser inesquecível. A cidade está repleta de turistas, hotéis lotados, cheia de vida e alegria. Os ingressos estão vendendo muito bem. Houve problemas semelhantes nas Olimpíadas passadas, pra quem não sabe ou nem quer saber. Passei na Vila e está realmente muito bonito aquilo lá.

É uma grande honra sediar um evento de tamanho porte e me sinto extremamente orgulhoso em ser brasileiro, anfitrião dessa festa incrível.

Sem ter vocação para vira-latas, estou vibrando e ansioso para que comece logo. Desejo ao Brasil toda sorte do mundo e que nossos atletas - que já realizam um sonho por competir em casa - sejam muito bem sucedidos! Boa sorte, Brasil.

Por causa da Olimpíada, esta coluna entra em recesso e volta em 25 de agosto

