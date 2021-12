O Brasil quase virou o país do surfe ontem, em Portugal. Por uma zebra inesperada, o brasileiro Gabriel Medina não levou antecipadamente o título inédito de campeão mundial para casa. Seria um brinde ao talento e brilhantismo desse garoto de 20 anos, que fez com que o maior campeão de todos os tempos, Kelly Slater, seu rival direto na disputa do título, tirasse o chapéu.

Ficou para o dia 8 de dezembro a grande decisão, no Havaí. Talvez seja mesmo para ser assim. Nada mais simbólico do que ser campeão mundial de surfe nas ondas de lá. Boa sorte, Medina.

Rebaixamento

De boa sorte quem também precisa são nossos times. Bahia e Vitória tropeçam na corrida contra o rebaixamento e vão tornando cada vez mais difíceis suas permanências na Série A.

Bem verdade que os dois, tanto Bahia quanto Vitória, pegaram duas pedreiras nesta última rodada.

São Paulo e Cruzeiro são dois dos melhores times do campeonato e lutam por objetivos bem mais louváveis que os nossos.

Bahia e Vitória perderam pontos importantes em jogos mais fáceis e agora precisam usar de todas as forças para não caírem novamente no triste limbo da Segundona.

Amigo matemático

Um amigo mais estudioso de tabelas e projeções do que eu garantiu que, infelizmente, um dos dois, Bahia ou Vitória, necessariamente cai para que o outro avance. Não sei bem de onde ele tirou essa afirmação, mas ele, como rubro-negro que é, certamente deixou claro pra mim quem ele quer que caia. Sem falar que o Vitória vem melhor que o Bahia.

Esse fantasma de rebaixamento, que todo ano acompanha Bahia e Vitória (tirando o ano passado, no qual o Vitória foi muito bem), é um pecado para suas torcidas.

Espero que meu amigo rubro-negro esteja errado e que nenhum dos dois caia. E que não aconteça novamente aquela desastrada situação que persegue os dois de caírem juntos, de mãos dadas.

Faltam nove duríssimos jogos pela frente.

Como torcedor, eu acredito e acho que vamos superar o desafio.

Se meu amigo matemático estiver certo, que seja com uma margem de erro maior que a do Ibope.

Eu acredito!

