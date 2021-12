Ba-Vi na Fonte Nova: é muito estádio para pouco futebol

Jogadores do Vitória comemoraram o triunfo sobre o Bahia (Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

Depois do triste Ba-Vi deste domingo, 21 (menos ruim para quem torce para o Vitória), fica uma certeza: é muito estádio para pouco futebol. Na belíssima Arena Itaipava Fonte Nova, Bahia e Vitória se enfrentaram novamente para decidir quem era o menos pior neste campeonato: se o até então lanterninha, Vitória, ou o tricolor, que oscila mais que equilíbrio de bêbado em fim de festa de largo.

A torcida se esforçou. Compareceu, trajando suas cores e bandeiras. Cantou, dançou, fez batucada. Se houve espetáculo, foi no show de alegria, civilidade e participação das torcidas. E só. Porque é muito difícil não se impressionar com o baixo nível técnico dos times baianos.

A gente olha para o estádio e vê aquela belezura. Um gigante bem cuidado. Um impressionante monumento ao esporte. Um estádio de primeiro mundo. Bem cuidado, planejado, lindo. O gramado, um tapete. Mas aí a gente olha pro campo e começa o desastre.

Dois times medonhos, que justificam suas posições na tabela do campeonato. Duas merdas. Péssimos times que se caírem para a Segunda Divisão, farão apenas por merecer. O jogo, aquela tragédia pro Bahia, desrespeitava a grandeza da Arena.

Para o lado do Vitória, destaque positivo para o Rycharlisson e o bom Luis Gustavo. Pro lado do Bahia, destaque negativo para Marco Aurélio, Gago e Lomba. Sem esquecer do Kleina, que se veio pra inventar, melhor que deixassem Charles, que ia bem e gastava menos.

O Vitória foi melhor a partida toda, é fato. Fez dois gols e meteu duas na trave. Venceu suas duas últimas partidas e saiu da zona de rebaixamento. Mas isso não significa que o time melhorou. Está apenas menos ruim. É ruim de assistir.

O jogo foi engasgado, truncado. Falta um lance genial, bonito. Aquele lance que faz a torcida aplaudir de pé, reconhecendo uma grande jogada. Um lance bem diferente daquele de Rafael Miranda, zagueiro do Bahia, que, de canelada, no pior estilo baba de recreio, jogou a bola pra casa do cacete, gerando um escanteio que resultou no primeiro gol do Vitória.

Isso, logo depois do Bahia ter aberto o placar, num lance rápido de Pará, que colocou a bola na cabeça do Kieza, que meteu pro gol. Pena que foi a última jogada bem feita do Pará durante todo o jogo. Depois do empate, só deu Vitória até o fim. O segundo gol da partida foi um brinde do destino para Luis Gustavo, o melhor em campo. Aliás, belo jogador. Chute forte de fora da aérea que pegou um Lomba desprevenido.

No resumo da ópera, foi um espetáculo de horrores, no qual duas misérias se esforçaram pra fazer seus torcedores se esquecerem das campanhas ridículas que fazem e dar o mínimo de dignidade às suas histórias vitoriosas.

A Arena merece times melhores. Jogos melhores. Dias melhores. Sorte nossa que existe um Palmeiras por aí pra nos fazer parecer menos ruins.

adblock ativo