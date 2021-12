A partir de hoje, nas segundas-feiras, o jornal A TARDE estreia o Ba-Vi das colunas esportivas. Irônico que seja um Ba-Vi justamente na segunda. Nunca escondi minha predileção pelo Bahia. Nasci Bahia. Antes de falar "mamãe", sabia falar "Bora, Bahia Minha Porra". Assim mesmo; com letras maiúsculas.

É natural que torcedores do Bahia aprendam as coisas mais rápido que os outros. Porque ser Bahia é ter um axé. E dois títulos nacionais, claro. Noventa por cento dos baianos sabem o que estou falando.

Mas vamos voltar à coluna: mais da metade dos textos que aqui escrevi foram tricolores. Inúmeros foram os e-mails e mensagens de Twitter que recebi de torcedores rubro-negros me batendo, devido à minha suposta parcialidade. Como assim "parcialidade"? Eu sou super-imparcial. Só porque torço pro melhor time do Nordeste e sei que "título" e "Vitória" na mesma frase não combinam?

Tenho certeza que já dediquei algumas linhas aqui falando do vice, pô. Dei boas risadas com as reações agressivas de alguns. E nunca liguei muito para os comentários ofensivos das colunas. Nem para os elogios, nem para as críticas. Tomar partido de um lado é apanhar de outro; isso é fato. Na vida é assim. Na política é assim.

Há muita manifestação estúpida da parte de alguns. Mas há muito bom-humor também. Há torcedores do Vitória que levam na esportiva e não ligam para meus manifestos pró-Bahia. Apesar de não parecer, há sim torcedores do Vitória inteligentes, gente. É raro, mas existe.

Humor

Torcer é ter bom humor! Torcer! Brincar! Sacanear! Torcer é ter rivais. É dar leveza. Levar a vida com bom humor é um privilégio. O bom humor tem algo de generoso; dá mais do que recebe. Torcer é exercitar o bom humor. Torcedores mal humorados são nossos melhores alvos das piadas. Imagina se eu vou me importar de chamarem meu Bahia, o esquadrão de aço, de sardinha? Por mim. Nem ligo. Só quero que um trio elétrico esmague suas cabeças.

Além disso, tá tudo certo. A rivalidade entre Bahia e Vitória é uma benção. Mais uma da Bahia. Ser baiano é um privilégio. Poder torcer por times tão simpáticos, com torcidas tão alegres, bonitas e gentis, é uma benção. Não vemos aqui histórias de apedrejamento de ônibus por torcidas rivais. Bahia e Vitória, apesar de toda rivalidade, se divertem juntos. Isso é mágico. É especial e lúdico. A rivalidade sem malícia e sem prejudicar o próximo pode trazer benefícios. E traz.

Essa nossa ambiguidade, diferenças e rivalidade nos tornam maiores. Bahia e Vitória trazem grandes benefícios para nossa alma torcedora. Somos vices e sardinhas. Mas somos orgulhosos e felizes.

Viva o Vitória. Viva o Bahia! (Muito mais o Bahia, claro)!

Viva o Ba-Vi!

