Autoestima

Em 2002, tendo Felipão como técnico, a Seleção Brasileira era tão criticada pela imprensa nacional, que chamou a atenção de um articulista dinamarquês - que se viu perplexo pelo fato de uma equipe vencer tantas partidas e ser tão combativamente criticada por seus próprios torcedores e jornalistas. A Seleção que viria a ser pentacampeã do mundo não tinha sossego por parte de nossa exigente torcida. Eram críticas justas ou olhares pessimistas apenas?

Ontem, antes das duas partidas do Bahia - uma pelo Campeonato Baiano, outra pela Copa do Nordeste - em algumas resenhas esportivas, o que se ouvia era uma espécie de apedrejamento de alguns torcedores à "incompetência" do time e seus dirigentes. Nem parecia que falavam do líder absoluto dos torneios disputados, com 100% de aproveitamento.

Por que, mesmo ganhando tudo, o Bahia e sua diretoria vêm sendo constantemente criticados por boa parte da torcida e da imprensa?

A contusão de Hernane era um dos motivos que, segundo alguns, "revelava" essa "incompetência": o Bahia não se preveniu para o caso de uma contusão - como houve - do Brocador. A negociação de Kieza com o Vitória era outro questionamento: o Bahia não teve "competência" para negociar com o atleta. Como se o Bahia não tivesse feito do possível e impossível para fechar com o jogador. Sem falar que ainda está na parada!

Críticas injustas

Fato é que o Bahia, ontem, provou, mais uma vez - e por duas vezes na mesma noite - que algumas críticas têm sido bem injustas.

Críticas construtivas sempre são bem-vindas. Mas um olhar crítico não pode abafar nem ocultar os pontos positivos.

O time está visivelmente melhor. Doriva, Nei Pandolfo, Luisinho, Juninho, o próprio Hernane, entre outros, foram excelentes aquisições. A saúde financeira do time está bem, obrigado! Vamos aplaudir! Comemorar! Seria ótimo se os olhares negativos sobre o Bahia se diluíssem, e que a percepção das mudanças para melhor fosse mais amplificada. Quem ama, cuida. E cuidar é elogiar, dar força, aplaudir os êxitos.

Essa onda negativista que toma conta do país não deve ser nosso fio condutor. Vamos ser otimistas!

O Bahia precisa da gente. De mim. De você. Que tal se, ao invés de pegar o telefone e ligar para as rádios para meter o pau, a gente usar nosso celular para ligar para o 3034-1006? É o número certo para discar e ajudar o Bahia de verdade, virando um sócio-torcedor. Lincoln já dizia: "Só tem o direito de criticar quem pretende ajudar".

O Bahia merece. Ontem, provou que sim. Por duas vezes mais, entre tantas outras.

Auto-estima faz um bem danado! A alegria dos meninos do sub-20 na partida de ontem bem ilustra esse sentimento.

Estamos no caminho certo. Parabéns, Bahia! BBMP!!!!

