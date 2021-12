Ator Principal

Um dos episódios mais surreais que já presenciei no futebol brasileiro envolve nosso querido Charles, o anjo bom. A malfadada seleção de Sebastião Lazaroni, no finzinho da década de oitenta, se preparava para disputar a Copa América, que se realizaria pela primeira vez no Brasil depois de anos. O ano era 1989 e Charles havia sido, junto com Bobô, a grande estrela do bi-campeonato nacional vencido pelo Bahia. Convocado para os amistosos que antecederam o torneio sul-americano, Charles atuou bem em todas as partidas que jogou e deixou registrado golaços inesquecíveis vestindo a camisa amarela da seleção. Era mais do que certa sua convocação para a Copa América. Eis que então Lazaroni, num lampejo de burrice - que seria evidenciada durante toda sua passagem pela seleção - e total falta de habilidade e jogo de cintura, retirou Charles da convocação oficial do torneio, o preterindo para um baqueado Baltazar que vinha jogando mal há muito tempo na Europa. A torcida não perdoou.

A primeira fase do torneio seria realizado justamente em Salvador, terra do ídolo do Bahia. Não deu outra. O então presidente do clube, Paulo Maracajá, numa atitude surpreendente e inimaginável para os tempos atuais invadiu o CT da seleção e retirou aos brados Charles de lá. Foi um mangue. Com a Fonte Nova vazia, os poucos torcedores que foram assistir aos jogos do Brasil na Fonte Nova viraram as costas para a equipe na hora do hino e vaiaram como puderam o time, sobrando até ovo no rosto de um revoltado Renato Gaúcho. Era a torcida do Bahia mostrando para o mundo que estava enfurecida com a atitude de Lazaroni. E que exigia respeito com seus craques. A Bahia pagou um preço alto pela revolta da torcida baiana. Por longos anos não tivemos jogos da seleção brasileira em Salvador, como punição.

Era Charles mostrando que não nasceu para ser coadjuvante. E sua torcida sabia disso.

O Bahia de Charles de sábado passado, em São Paulo, não venceu somente o Oeste. Venceu a apatia, o desânimo, a desconfiança. Venceu a morosidade, a preguiça e o comodismo.

O que mais se viu no Bahia daquele jogo foi empenho! Garra! Determinação! Vontade que faltava nos últimos jogos. Vontade de vencer, de superar as dificuldades e de manter a chama da esperança acesa. Esse foi o grande trunfo do Bahia. Do Bahia de Charles. Com apenas dez dias no comando do time, Charles mostrou personalidade.

Teve coragem ao bancar, por exemplo, a escalação do zagueiro - antes rechonchudo e desacreditado - Gabriel Valongo. Jogador que se esforçou, apesar das críticas recebidas. Se dedicou nos treinos, emagreceu e se preparou. Agarrou a oportunidade e fez valer a confiança do técnico.

Charles mostrou personalidade também ao trazer Souza de volta ao time, jogador de passe diferenciado que, tendo confiança e liberdade, torna-se peça chave na equipe. Charles fez reacender o sorriso no rosto do torcedor, alimentando sua auto-estima, que andava meio baqueada por aí. A vitória do Bahia sobre o Oeste trouxe de volta a alegria e um lugar no G-4.

A felicidade dos jogadores e da comissão técnica era evidente após a partida. Charles tem todo o respeito e carinho da torcida. A recepção com festa no aeroporto na chegada do time a Salvador mostra que a galera aprovou seu time, suas escolhas e suas apostas. Falta ainda muita coisa para melhorar. Mas ver o time jogando com sangue no olho, especialmente no primeiro tempo, já dá uma animada boa para quem já estava se preparando para o pior e faz perceber que a presença de Charles no comando já dá resultados emocionais ao time.

Estamos juntos, Charles Brown!

Falta pouco. Estamos quase lá! BBMP!!!!!

