Até segunda, pessoal

Tava na cara. A gente só não queria acreditar. Havia uma esperança, pois esta é sempre a última a morrer. Mas tínhamos uma pulga atrás da orelha tirando nosso sono. Fizemos uma campanha muito medíocre pra que a gente não desconfiasse dos cem por cento de aproveitamento necessários assim, da noite pro dia.

Temos o pior ataque. Uma das defesas mais vazadas. Tava na cara. Somos o reflexo de uma campanha atrapalhada. A torcida foi a única heroína dessa história toda. Comovente até, os gritos de "eu acredito", até o fim. Mas a torcida não entra em campo. Não resolve a partida. Fizemos nossa parte.

Estamos rebaixados. Na Segunda Divisão, outra vez. Porque, infelizmente, merecemos mesmo estar lá. Uma pena. A torcida não merece. A Arena Fonte Nova não merece. Ninguém merece.

Antes do início do campeonato havia até uma impressão de que seríamos melhores que o ano passado. Não fomos. Pra ser sincero, desde que subimos da segunda pra primeira divisão que apenas lutávamos pra não cair.

Foram três anos consecutivos de campanhas medonhas. A luta pelo rebaixamento era a nossa constante. O que impressiona é que parece que nada mudou de um ano pro outro.

A estratégia equivocada de contratações erradas; o abuso irritante de sustentar um elenco limitadíssimo tecnicamente; a insistência em técnicos ineficientes. Muitos erros durante todo o ano.

O mais triste é compreender que no fundo não há mais lições que já não foram dadas. Essas lições, essas duras lições, já nos foram ensinadas em outras vezes. Entra ano e sai ano e continua parecendo que nada foi aprendido.

Quando me predispus a escrever aqui sobre esporte, todas as segundas, neste jornal tão importante e de tanto prestígio, deixei sempre claro nos meus textos que não escrevo como um crítico de futebol. Nem como um analista de esquemas táticos ou como cronista esportivo.

Dificilmente ouso opinar sobre esquemas táticos ou escalação. Sou apenas um torcedor que alguém do jornal algum dia achou que eu escrevia de maneira interessante no Facebook, e me convidou pra vir pra cá escrever algumas linhas no jornal como escrevo pros meus amigos. Mas se há algo que hoje gostaria de dizer é que temos uma divisão de base vitoriosa e muito talentosa. Não seria a hora de, depois de arrumar a casa, das eleições da nova diretoria, das mudanças necessárias, aproveitar melhor nossos garotos formidáveis?

Pelo menos futebol de time de primeira eles mostraram na sub-20.

Parabéns, Charles. Você sempre foi o técnico preferido da maioria da torcida.

Boa sorte, Bahia. Estamos juntos nessa. Na alegria e na tristeza. Até segunda, pessoal. Até a Segunda...

