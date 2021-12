Alemanha tricolor

Ontem à noite, no campinho de barro do Pituaçu – estádio talismã do tricolor de aço – o Bahia passeou contra seu homônimo de Feira. Meteu 6 a 0 no fraco Bahia de Feira. Foi quase um jogo-treino. Foi quase uma Alemanha contra o Brasil. O oponente não apresentou a menor dificuldade ao motivado time da capital. O bicampeão brasileiro jogou bem, com boa movimentação, presença total em campo, e saiu aplaudido pela torcida, que, feliz, comemorou mais um bom resultado da equipe. Com um placar para não deixar dúvidas de quem foi superior.

Uma partida importante para a equipe manter a tranquilidade no andamento do trabalho, mesmo sabendo que resultados assim não são o usual.

O Bahia de Feira precisa melhorar muito para não sofrer outras goleadas como essa ao longo do campeonato. É uma equipe da qual sempre se espera atuações melhores. Que melhore, pois é sempre importante nossos times do interior estarem fortes e em ascensão.

De qualquer forma, o Bahia fez muito bem o seu dever de casa. Mostra que o planejamento está sendo bem executado e que, apesar de ainda ter muita estrada para rodar, o time está seguindo por um bom caminho.

Aos poucos, começamos a nos acostumar com os novos nomes e a nova cara do time. Jogadores importantes como Gustavo, que precisava ganhar confiança – e meteu dois gols ontem – proporcionam ao ataque uma opção valiosa, importante para deixar Hernane sempre atento e de orelhas em pé. Ter um jogador à altura querendo a vaga sempre provoca uma disputa sadia entre jogadores, tirando do titular a zona de conforto que tanto mal faz a qualquer um. Outro atleta que foi destaque ontem, Alione, também sugere que há boas expectativas para os jogos que estão por vir. Jogou muito. Juninho Capixaba também fez uma grande partida.

Confiança em Guto

Além dos benefícios aos jogadores, à sua auto-estima e à torcida, resultados assim são importantes também para uma peça fundamental dessa equipe: Guto Ferreira. Guto, desde que chegou, cumpriu tudo que prometeu.

Que ele ganhe não somente mais confiança em si mesmo e em seu trabalho, mas ganhe também, cada vez mais, a confiança da torcida.

A minha ele já tem.

BBMP!!!

adblock ativo