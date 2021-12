Aceita que dói menos.

Os Jogos Olímpicos chegam ao fim deixando saudades e ótimas lições. Aos poucos, nossa vida esportiva retoma sua rotina de sempre: Bahia e Vitória, cambaleantes e tristes, seguem suas campanhas medíocres e mequetrefes nos campeonatos das Séries A e B enquanto nós, na ausência do que nos orgulhar dos nossos times, nos contentamos em rir dos fracassos dos nossos rivais. Nenhuma novidade.

Tudo leva a crer que teremos emocionantes (ou entediantes) Ba-Vis na Série B do ano que vem, mostrando que, além das dificuldades econômicas enfrentadas pelos representantes do Nordeste nas competições nacionais, ainda há muito o que aprendermos em termos de planejamento e competitividade.

Se na Olimpíada vimos a melhor participação brasileira na história dos Jogos Olímpicos de todos os tempos - resultado direto de um bem-sucedido projeto de incentivo oferecido pelo governo federal, em parceria com as Forças Armadas e investimentos privados - e vimos o pessimismo dos vira-latas fanfarrões ser silenciado e jogado no lixo pela alegria e beleza da festa promovida pelo Rio, por aqui teremos que nos acostumar novamente a conviver com as performances quase sempre decepcionantes dos nossos times em campo.

O que é uma grande pena, pois a torcida está sempre disposta a fazer o seu papel.

É muito frustrante olhar a tabela da Série B e perceber que a missão do Bahia de atingir o acesso se tornou quase que impossível.

Muito atrás na competição, precisaria da velocidade de um Usain Bolt e da força de um Isaquias Queiroz para se superar e conseguir o que já é visto como um milagre.

Aceitar que o acesso já parece uma tarefa impossível pode ser um passo importante para começar bem o ano que vem: já começar a preparação desde agora. Manter uma base vencedora. Investir em quem vem trazendo retorno. Pensar nas contratações desde já. Organizar a casa. Planejar.

Se o sensacional Rio 2016 deixou uma lição para todos, é a que com planejamento, investimento e trabalho, os resultados vêm.

Montar e desmontar um time todo ano, na esperança de que um acabe dando certo, é trabalhar apenas para repetir os mesmos erros de antes. A Série B deste ano será um ótimo treinamento para os campeonatos do ano que vem. Fora isso, será apenas o mais do mesmo. Com os mesmos erros, tentativas e frustrações.

Aceita que dói menos.

BBMP!!

