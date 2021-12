Aceita Que Dói Menos

Xiiiii... F-o-d-e-u. Pode começar a praticar o espírito e a paciência, porque a Segundona tá batendo forte na porta pra ficar. E a galera não vai perdoar. Sabe aquelas piadinhas de sempre? Pois é. Elas voltarão. Desde aquela que diz que o "novo técnico do Bahia será o Tiririca, pois pior do que tá não fica" até aquela que diz que o novo jogador japonês contratado pelo time é o craque 'TokaIndo MeAkuda'.

Mas o pior mesmo não é nem a enxurrada de piadinhas infames, iguais e repetidas de sempre que seremos obrigados a ouvir até o fim do brasileirão. São as análises táticas e questionamentos para descobrir de quem foi a culpa.

Porque, claro, tem que ter um culpado. Culpa de quem? Da diretoria? Já podemos ouvir a resenha: "Contratou mal, atrasou salários, errou nisso e naquilo mais". Mas a diretoria não foi eleita democraticamente, numa das mais marcantes e progressistas ações do clube de todos os tempos? Não montou um conselho e equipe eficientes, compostos por torcedores e administradores competentes?

Vai ver então que a culpa é do técnico, que inventou mais do que formou uma boa base. Afinal, o técnico é o mordomo do futebol: A culpa tem que ser dele.

Mas se não foi, já que pegou o bonde andando e fez o que pôde, foi de quem? De Max Bianchucci, claro! Pronto! Tá resolvida a questão. A culpa foi dele, que saiu do Vitória pra não fazer nada aqui e ainda trazer o irmão.

Vamos botar a culpa nos argentinos que aí fica fácil o país inteiro ficar do nosso lado. Ah! Mas os argentinos não têm culpa, pô. São bons jogadores. E, mesmo que não fossem, nenhum jogador carrega uma culpa desse tamanho nos ombros sozinho.

Culpa de quem, então? Da imprensa, claro. Que ficou pegando no pé dos jogadores e desestabilizou a equipe.

Hummm... Isso não cola não. Sei lá. Talvez tenha sido culpa minha, que fui pro Ba-Vi sem minha camisa da sorte. Ou sua, que não fez a mandinga direito.

Fato é que entre heróis e vilões, muitos são os motivos que nos levaram novamente às portas da Segunda Divisão. Cabe agora novo empenho e desprendimento da torcida, que sempre cresce em momentos de dificuldade.

A Segunda Divisão, aliás, já não é nem mais tão mais desastrosa assim. Uma competição em que se entra pra subir pra Primeira e se torce pra não cair pra Terceira. Na qual quatro times são os vencedores, de fato. E na qual o Bahia e sua torcida já passaram por momentos memoráveis. Existe um orgulho romântico em ver seu time, heróico e valente, emergir das trevas da Segundona para o paraíso da Série A.

Bom... Eu não sei você. Mas eu já estou me acostumando com a ideia de assistir jogos nas terças e sextas-feiras ano que vem. E a primeira coisa que vou fazer é jogar fora aquela camisa que usei no Ba-Vi. Ah, Bahia da miséria! Você não vale nada, mas eu gosto de você, sua desgraça.

