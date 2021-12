O Cruzeiro se torna o campeão brasileiro com o maior número de pontos conquistados desde que o sistema de pontos corridos passou a valer no Campeonato Brasileiro: 80 pontos. Algo incrivelmente desproporcional aos 40 pontos conquistados pelo Palmeiras, vigésimo lugar e último a escapar da degola no campeonato deste ano. 40 pontos, aliás, que representam a menor pontuação obtida por um clube não rebaixado em todas as edições da liga brasileira.



Foi um campeonato tosco. E o do ano que vem promete ser ainda mais. Sem Bahia e Vitória, merecidamente rebaixados para a Série B, o Campeonato Brasileiro terá como único representante do Norte-Nordeste o Sport. Há algo de revelador nessa condição. Não é coincidência que desde que o sistema de pontos foi instalado no Brasileirão que os times do Norte e Nordeste só consigam mesmo atuar como coadjuvantes.



Há um abismo econômico e gerencial separando o futebol do Norte e Nordeste com a região Sul e Sudeste do país. Revela as diferenças de investimento, de receita, de condições de se manter um planejamento de times de ponta no cenário nacional. Na maioria das vezes, nossos representantes nordestinos se preocupam em formar e revelar jogadores, e não uma base forte de um time. Jogadores que serão vendidos e encontrarão em outras praias condições melhores de crescerem profissionalmente, com mais visibilidade e oportunidades.



Está sendo duro manter-se forte pros times do lado de cá. E essa dificuldade promete aumentar ainda mais a partir de 2016. A Globo já anunciou que a distribuição de cotas de direitos de imagem, receita fundamental para o planejamento de um time, já está definida para 2016: Flamengo e Corinthians receberão R$ 170 milhões cada um. São Paulo, R$ 110. Palmeiras e Vasco, R$ 100. Cruzeiro, Atlético-MG, Internacional, Grêmio e Fluminense, R$ 80. Santos e Botafogo, R$ 60. E os 'outros', 35 milhões apenas.

A diferença gritante de captação de recursos aumenta e tornará ainda mais difícil a missão de times como Bahia, Vitória, Sport e Paysandu de se tornarem competitivos, com condições iguais de vencer.



Boa sorte



Tanto Bahia quanto Vitória devem atentar para o futuro com olhos em suas divisões de base. Na formação de bons times. Encontrando na prata da casa reais valores que possibilitarão não só seus retornos à Série A, como também tornarem-se competitivos e coerentes com seus alcances de investimento.



Desejo boa sorte ao novo presidente do Bahia, que será escolhido em breve. Que ele possa estruturar o clube com profissionalismo e competência. Que reorganize a casa e crave seu nome na história. Desejo boa sorte também ao nosso parceiro de todas as horas, o Vitória.



Se trata mais do que dois clubes baianos tentando preservar alguma dignidade. Trata-se da luta de Davi contra Golias. Com sabedoria e planejamento, é possível, sim, surpreender.



Não adianta chorar o leite derramado. Acabou. Estamos na segunda divisão. Que 2015 seja um ano melhor pros dois. Namastê.

