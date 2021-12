A Malinha da Maternidade

Quarta-feira, estando no Rio de Janeiro a trabalho, fui convidado pelo querido amigo Renê Simões para assistir ao jogo da Copa do Brasil entre o Flamengo e o Náutico, no Maracanã. "Quero observar o Náutico", disse-me o sempre gentil e educado técnico do Botafogo.

"Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas". Profissional dedicado, de fina estirpe e profissionalismo, Renê, "o professor", é profundamente habilidoso no uso de palavras sinceras e metáforas interessantes, cheias de ensinamentos e sabedoria.

A partida entre Flamengo e Náutico seguiu sem muitas emoções nem jogadas de encher os olhos. O Náutico, time bem arrumado e fechadinho, fez bem sua parte, arrancando um empate importante fora de casa contra um dos piores times do Flamengo que eu já vi.

Enquanto a bola rolava, Renê me apontava os detalhes técnicos da partida e as características pessoais de alguns jogadores em campo. "Aquele eu quis levar para o Botafogo, pena que não deu certo". "Aquele já jogou comigo, bom atleta". "Aquele ali ganha muito e joga pouco".

E entre um lateral aqui e acolá, conversamos sobre o Bahia. Então ele me contou uma história sobre um jogador que hoje atua no Tricolor baiano, que ele admira bastante, e que já foi comandado por ele. Certa vez, este jogador perdeu três gols fáceis em uma partida. Após o jogo, Renê o chamou para uma conversa. "Por que perdeu aquele gol na pequena área?". "A bola resvalou no zagueiro e me tirou de tempo, professor", respondeu o jogador. E assim sucessivamente, lance após lance perdido, Renê perguntava e o jogador respondia os motivos pelos quais ele perdeu o gol.

Acontece que esse mesmo atleta acabara de ter um filho. E Renê perguntou: "Qual a primeira coisa que já estava pronta para quando sua esposa sentisse as dores do parto e tivesse que ir correndo ao hospital?". "A malinha do bebê", respondeu o jogador. "Então", prosseguiu Renê, que concluiu dizendo: "um centroavante tem que estar sempre com a malinha da maternidade pronta para a hora em que o gol estiver para nascer. Sem desculpa. Tem que estar pronto para empurrar a bola para dentro do gol".

Com a quarta rodada da série B encerrada, o Botafogo de Renê assumiu a segunda posição na tabela, atrás apenas do Bahia, que com nove gols marcados e dez pontos ganhos assume a liderança, ultrapassando o Botafogo apenas em saldo de gols.

Nosso atleta parece ter aprendido bem a lição do professor e a repassado para seus companheiros. A malinha do bebê do Bahia está bem arrumada e a bola indo para dentro do gol. Saldo de gols será decisivo nas rodadas finais.

Torço para o êxito do amigo Renê também. Afinal, será divertido assistir Maitê Proença tirando a roupa ao vivo em seu programa - como ela mesmo prometeu que faria - caso o Botafogo suba para a série A.

Saudações tricolores!

E cantem comigo: "Daqui do alto eu te vejo, eu te vejo..."

