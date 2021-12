A Fonte da Juventude

Uma banda numa propaganda de refrigerantes. Assim foi o Bahia que enfrentou e venceu o Oeste sábado passado. Pelo menos até o segundo tempo, quando o refrigerante perdeu o gás e quase estragou a festa no final da partida. Tio Titi, na condição de capitão, e tio Sérgio Soares, na condição de comandante daquele time especialmente jovem, devem ter passado boa parte do jogo sentindo orgulho do que viam.

Aquele bando de garotos jogava determinado a vencer, chegando junto na marcação e decidido a mostrar serviço. Ah, a juventude! Pena que esta época tão especial de nossas vidas seja desperdiçada com os jovens. Tivéssemos na juventude a sabedoria e a experiência que a maturidade nos dá, seríamos perfeitos. E não perderíamos tantos gols devido à afobação e nem manteríamos bolas presas nos pés por tempo demais.

Mas, como perfeição é um conceito muito vago e desinteressante, as imperfeições da juventude deste Bahia renovado são justamente o charme deste time. Jacó, Mário, Yuri, Eduardo... Sangue no olho e oxigênio de sobra. E muito talento também.

Foi o Bahia que há muito tempo ouvíamos falar que era possível que entrou em campo. Técnicos e mais técnicos passaram por essas bandas e não víamos aproveitarem de maneira tão contundente os nossos jovens jogadores da base quanto agora.

Os velhos desconfiam da juventude porque já foram jovens um dia, sabemos. Sérgio Soares está disposto a mudar isso. Sua coragem em manter Souza no banco - o que foi ótimo; menos chance dele ser expulso novamente - e apostar nos garotos é louvável. Passa uma lição sutil para nosso ruivo predileto e dá uma chance de um garoto promissor também aprender.

Crescemos ouvindo dizer que o futuro pertence aos jovens. O que é uma bela contradição, pois no futuro os jovens já não estarão mais tão jovens assim. A juventude é esperança. É certeza de renovação, de continuidade, de vigor. A começar pelo nosso jovem e competente presidente, Marcelo, o Bahia mostra que tem armas e talentos para um futuro promissor e vitorioso.

Todos os grandes títulos do Bahia tiveram jovens representantes como fator fundamental para esta conquista. Que o diga Charles, por exemplo. Lógico que nem em toda partida o time deverá entrar com esta formação tão juvenil e disposta. Equilibrar maturidade com juventude há de ser o caminho. Há peças importantes que não jogaram, como Maxi Biancucchi, Kieza, entre outros.

Mas a determinação de aproveitar peças da base nas partidas é uma opção corajosa e estimulante. A juventude não foi feita para o prazer, e sim para o desafio. Tudo se torna tolo e desprezível quando subestimamos a juventude. Só não podemos também cometer o erro de superestimar demais nossos garotos e pular etapas. Eles têm todo o tempo do mundo pela frente. E não temos tempo a perder.

Parabéns, Bahia! De volta ao G4, rumo à Primeira Divisão! BBMP!!!

adblock ativo