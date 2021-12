A Alma do Negócio

A maior conquista de um clube de futebol baiano nos últimos anos não foi entre as quatro linhas de um campo de futebol. Foi o leão de bronze conquistado em Cannes pelo Vitória pela criativa e esperta campanha de doação de órgãos lançada pelo clube durante a Copa do Brasil. Campanha em que os jogadores entraram em campo com uma camisa especial com um escudo removível, aplicado em velcro, chamando a atenção para a importância da doação de órgãos.

Realizado na cidade de Cannes, na Riviera Francesa, o Festival de publicidade de Cannes foi criado em 1953 e é o mais importante prêmio da publicidade mundial. É um prêmio de extremo prestígio e reconhecimento mundial. Só as grandes e geniais campanhas sagram-se vencedoras. Geralmente é realizado no mês de junho e o Brasil tornou-se um dos seus maiores vencedores.

A Bahia, em especial, é pródiga em revelar grandes nomes da publicidade para o mundo. Não há quem já não tenha se emocionado com campanhas produzidas por nomes como Duda Mendonça ou Nizan Guanaes, por exemplo.

Recentemente o Ypiranga, o mais querido, produziu uma bela campanha publicitária chamando a atenção para a importância do clube e sua história vencedora no campeonato baiano. Apesar de, infelizmente, o Aurinegro baiano não ascender à Primeira Divisão do Baianão, a bela e criativa campanha encheu a cidade de amarelo e preto e fez despertar em muitos as memórias afetivas ainda presentes nas lembranças dos torcedores do dez vezes campeão baiano do estado.

Publicidade é o play-ground da criatividade. É a área em que a imaginação e a sagacidade passeiam em prol do engrandecimento de uma marca. Atrai curiosos, financiadores e deixam um registro afetivo.

O Vitória foi brilhante em sua campanha, realizada pela Leo Burnett Tailor Made. A mesma agência que produziu a também brilhante campanha "Meu Sangue é Rubro-negro".

A doação de órgãos no Brasil cresceu 90% nos últimos seis anos e vem crescendo cada vez mais através de campanhas e conscientização.

Meu coração é tricolor. Meu sangue é azul, vermelho e branco. Mas meu cérebro não é monocromático nem cego: sempre tirarei o chapéu para ações do rival que inspirem engrandecimento humano, enriquecimento coletivo e ações sociais. Ao departamento de marketing do Rubro-Negro baiano, meus sinceros parabéns. Achei genial a campanha desde que vi.

Nossos times têm potenciais de investimentos incríveis para ser explorado no campo do marketing. Que nossos times conquistem cada vez mais títulos dentro e fora do campo. E que fique o exemplo do Vitória para nossos representantes baianos.

Como diria Henry Ford, grande nome do empreendimento mundial: "Se eu tivesse um único dólar, investiria em publicidade". É a alma do negócio.

