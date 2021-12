Marimbando no Marimbás

Como (suponho) todo mundo, estabeleci metas. Espero que você tenha tido mais sorte porque, com o tempo, descumpri todas. A última foi tirada de uma frase de Groucho Marx, “Não entro para clube que me aceita como sócio”. Passei a frequentar o Marimbás como convidado de Carlinhos e Oscar Niemeyer. Quando eles se mandaram para outras praias, me candidatei a sócio e fui admitido.

Da varanda, a vista é espetacular, com o Pão de Açúcar ao fundo. O chope é bem tirado, a comida farta e barata. É claro que, para não levar bola preta num clube de pescadores, omiti o fato de não comer peixe e muito menos pescar.

Na semana passada, o clube comemorou seus 85 anos com o lançamento de um livro, muito bem pesquisado e organizado por Ney Carvalho (o velhinho que vos fala nasceu 35 dias antes do clube). O livro é recheado de revelações: Copacabana é palavra da língua andina e significa lugar luminoso. Uma península no Lago Titicaca, entre a Bolívia e o Peru, tem esse nome.

No lugar de um antigo templo inca, os colonizadores espanhóis ergueram uma ermida dedicada a Nossa Senhora de Copacabana. No século XVII, algum devoto trouxe uma imagem da Santa entronizada numa capela onde hoje é o Forte de Copacabana e foi fotografada pelo francês Marc Ferrez em 1900.

Outra coisa que não sabia: o Marimbás nasceu numa casa na rua Sá Ferreira, hoje de número 80, que faz esquina com a rua Saint Roman (acredite: morei na Sá Ferreira e a Redação do Pasquim era na Saint Roman). Em 1933, o então prefeito Pedro Ernesto doou o terreno para o clube. O projeto da sede (outra coisa que não sabia) foi de Lúcio Costa e do seu associado, o russo Warchavchik, em forma um navio, com a proa voltada para a rua Francisco Otaviano, que liga Copacabana ao Arpoador.

E a varanda seria o convés do navio. Impossível falar do Marimbás sem lembrar das figuras folclóricas que passaram por lá. Era ponto de encontro do pessoal do Clube dos Cafajestes: Carlinhos Niemeyer, vestido de Dama de Preto, personagem lendário de Ibrahim Sued, Chico Brito, que nunca trabalhou, passou a maior parte da vida no clube.

Um dia, depois de uma sauna, entrou mar adentro e desapareceu. Foi lá a primeira leitura de Orfeu da Conceição, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. É citado, por Rubem Braga, também sócio, no seu célebre texto, “Ai de ti, Copabacana”: “e que estremeça o teu corpo fino e cheio de máculas, desde o Edifício Olinda até a sede do Marimbás porque eis que sobre ele vai a minha fúria e o destruirá. Canta a tua última canção, Copacabana!”.

Em tempo: marimbar significa andar à toa e marimbá é um peixe. “Impossível falar do Marimbás sem lembrar das figuras folclóricas que passaram por lá. Era ponto de encontro do pessoal do Clube dos Cafajestes”.

adblock ativo