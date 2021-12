Já fui negro

De volta do Festival Literário de Natal, esperava o embarque no aeroporto de Natal quando um cara me chamou de racista por conta de uma capa que a revista Le Monde Diplomatique me encomendou. Saí de fininho, estava juntando gente, o clima era de linchamento. É capa do número de outubro de 2016, bomba de ação retardada explodindo agora. Ilustrava editorial da revista: A devastação do trabalho na contra-revolução de Temer. Transcrevo um trecho: “Para garantir a alta remuneração dos capitais, vale devastar toda a população trabalhadora, começando pela destruição completa do que resta de seus direitos de trabalho, da previdência, da saúde e da educação públicas”. Lembrei-me de Florestan Fernandes que comparou a situação do negro proletário com a do branco: “Enquanto não houver liberdade com igualdade do elemento negro, a ideia de uma democracia racial representa um mito arraigado entre os brancos, ricos e pobres”. Resumindo: entre um branco pobre e um negro pobre, o negro leva a pior. Leitores reclamaram do “racismo démodé de Jaguar”; o jornal desculpou-se pela “infeliz ideia”, como se não tivesse nada a ver com isso. Fiquei sabendo só agora, não tenho tempo para ler tudo que gostaria. Com total atualidade, estas ideias foram amplamente debatidas e apontadas em mais um Dia da Consciência Negra – dia 20 de novembro. E mais ainda demonstradas no episódio recente de agressão a um negro que foi roubado mas não pode se defender dos ladrões brancos em uma estação de São Paulo. O réu pode fazer sua defesa? Começo pela vida pregressa, voltando para 1954, quando trabalhava no BB da rua Primeiro de Março, no prédio onde fica hoje o CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil) . E comecei a freqüentar um clube de negros, o Renascença, cujo presidente era meu colega. O Renascença foi fundado porque os clubes cariocas barravam a entrada de “pessoas de cor”. Eu tinha mais amigos negros do que brancos. Nas noitadas do Gôndola, o point da época, em Copacabana, dividia a mesa com os inseparáveis Milton Gonçalves, Zózimo Bubul e Pitanga; na cidade bebia até o sol raiar na Estudantina - a melhor gafieira do Rio - com Nelson Cavaquinho, Zé Kéti, Cartola e um sambista mais moço que queria se enturmar, Paulinho da Viola. E para culminar, casei com uma negra. Fomos morar num Balança Mas Não Cai, na rua Taylor, na Lapa. Nosso vizinho era o temido Madame Satã, negro e homossexual assumido. Havia preconceito tanto dos brancos quanto dos negros. Por exemplo: um editor me convidou para jantar na casa dele mas pediu para não levar minha mulher. E os negros desprezavam a negra que morava com um branco. Amargamos um período bem barra pesada, praticamente segregados dos dois mundos, o dos brancos e o dos negros. Fui amigo de Milton Santos, geógrafo mundialmente respeitado, que trabalhou com Célia, minha mulher. Tenho livros dele com dedicatória. E recentemente Martinho da Vila, parceiro desde que eu morava em Vila Isabel, me convidou para ler trecho do seu novo livro no lançamento. Nenhum dos citados era ariano de olho azul. E aí, senhores jurados?

