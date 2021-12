Gostei do documentário sobre o Henfil feito pela Ângela Zoé e que estreou no Festival do Rio. Tanto que disse à diretora que não dormi na poltrona do cine Lagoon em nenhum momento. Tive que me escafeder antes que as luzes do auditório acendessem, com medo de levar porrada dos admiradores do cinema brasileiro e do Henfil. É que, depois de ver o documentário eu disse que seu filme – Tanga. Deu no New York Times – é um dos piores que já vi, mesmo para os padrões do cinema brasileiro.

Como se não bastasse eu ter dito, depois do lançamento de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que o diretor era genial mas o filme uma merda. Pelo menos, no documentário sobre o Henfil, declarei que ele era um desenhista fabuloso, capaz de dar a sensação de movimento a um desenho numa folha de papel. Coisa que só ele conseguia fazer. Tentei imitá-lo, acabei desistindo. Manejava a caneta de nanquim com a maestria de Neymar fazendo embaixadinhas.

Eu estava na minha sala na sede do Pasquim na rua Saint Roman, em Copacabana, quando apareceu com uma pasta de desenhos debaixo do braço. Vi logo que eram influenciados por Don Martin, um dos piores cartunistas do MAD. Ele me olhava com aqueles olhos de cobra verde. “Como é mesmo seu nome? Henfil? Parece um assovio”. Pegou os desenhos e se mandou.

Soube que, por causa disso, ficou andando pra cá e pra lá, remoendo a raiva, no calçadão de Ipanema, debaixo de um calor de quarenta graus. Quase teve insolação. Pedi ao crítico musical Tarik de Souza, colaborador do jornaleco, seu amigo e conterrâneo, que queria ver mais desenhos dele. Fiquei espantado com a melhora; acabou fazendo um sucesso estrondoso entre os leitores. Ficamos amigos desde então. É curioso como ele, doze anos mais moço, me tratava como um afilhado, preocupado com o meu futuro.

Eu morava num balança-mas-não cai, na Lapa. A grana era curta, mal dava para pagar o aluguel e, para comer, angu do Gomes e peéfes nos pés-sujos da área. Henfil achava que eu ia morrer na miséria; espero que não seja tão bom profeta quanto desenhista. Na época pré-internet, eu mandava originais para os jornais e depois não pegava de volta. Já ele tirava cópias de tudo e arquivava. Por isso ficou furioso comigo quando, de volta de Nova Iorque, pediu as cartas que tinha me escrito, para botar no seu livro. Eu tinha jogado fora depois de ler. “Pensei que você tinha escrito as cartas para mim e não para a posteridade”, foi a desculpa esfarrapada. Ele tinha muita pressa de viver e de fazer coisas, com a hemofilia nos seus calcanhares. Nós, “os cucarachas” (as baratas), como ele dizia, enriquecemos muito com isso.

