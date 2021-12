As asas de Sábat

Rio de Janeiro – Continuo falando de Sábat porque Chico Caruso me mandou uma caricatura de Caymmi e eu não podia ficar devendo essa aos baianos. Aproveito para falar um pouco mais do grande mestre “Menchi”. Nascido no Uruguai, fustigou a ditadura na Argentina (no jornal Clarín), do general Videla, e no Brasil (no tabloide Opinião), dos generais Costa e Silva e Médici. Mesmo assim nenhum deles se animou a mandar prendê-lo. Como tantos desenhistas de humor, Verissimo e Aroeira (sax), Reinaldo Figueiredo (baixista), os irmãos Paulo (pianista) e Chico Caruso (cantor), também foi músico (clarinetista). Profundo conhecedor de jazz, tango e MPB, dava asas a seus retratados quando a admiração chegava à veneração. Caymmi, Armstrong e Dix Beiderbeck são alguns dos gigantes com quem ele está agora.

