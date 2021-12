Veja como planejar e decorar quartos de adolescentes

Dois universos - o da infância e o da vida adulta - se cruzam no quarto de um adolescente. Como decorar o quarto de alguém que ainda não é um adulto mas também não é uma criança? Ter consciência das necessidades e gostos do adolescente é essencial para conseguir a decoração ideal para cada perfil.

É normal que o período de transição entre a infância e a adolescência sugira mudanças no quarto do pré-adolescente. "O adolescente quer um espaço só para ele. O quarto, mais que apenas um quarto, é também um espaço de socialização com os amigos, um espaço de estudo, de diversão, e o ideal é que tudo isso seja abraçado pela decoração", explica o arquiteto Marcos Rolim, do escritório Haifatto Arquitetura & Interiores.



Estar atento para os hobbies do adolescente e sua própria personalidade vai tornar o quarto mais útil para ele, explica a arquiteta Cristiane Pepe. Esporte, poesia e viagem são passatempos que podem estar traduzidos na decoração do quarto, seja através de cartazes, adesivos nas paredes ou móveis. Almofadas em forma de hambúrguer, raquetes e quadros foram as escolhas do projeto desenvolvido por Gabriela Sartori e sua sócia Stela Maris, do escritório Sartori Design, e retratam com facilidade a personalidade do dono do quarto.

Para alcançar esse resultado, em que o adolescente se sente totalmente à vontade em seu espaço, não é necessário gastar muito. De acordo com Rolim, que atua em parceria com as arquitetas Camila Mariana e Luciana Bittencourt, muitos dos móveis usados na decoração anterior podem ser reaproveitados, e criatividade e uma mão de tinta podem auxiliar na criação de um ambiente novo.

De acordo com Cristiane, o quanto de cor e vida o quarto vai ter, principalmente nos detalhes que enfeitarão o quarto, vai depender do próprio adolescente. "Alguns adolescentes são mais introspectivos, outros gostam mais de videogame ou esporte", afirma.

Ter isso em mente auxilia na escolha dos móveis que serão colocados no local. Se o adolescente tem mais interesse em filmes e videogame, por exemplo, a televisão do quarto pode ser maior. "O quarto deve ser pensado de acordo com a necessidade de quem vai usar", conta a arquiteta.



Organização e bom senso é palavra de ordem para levar em consideração os pedidos do adolescente ao montar o novo quarto. Em um quarto pequeno pode ser possível até mesmo montar um pequeno closet, para as meninas, ou arranjar espaço para a bicicleta e outros hobbies que o jovem tiver. De acordo com Cristiane, o importante é estar atento à harmonia e usar cores complementares.

"Em espaços assim, investir em bastantes espelhos ajuda a dar a impressão de que o espaço é maior, menos apertado", explica Rolim. Para Cristiane, tudo depende do espaço que tem disponível. A depender da posição das paredes, o uso de cores escuras podem auxiliar na ampliação do quarto, dando a sensação de profundidade. "Não funciona em todo tipo de espaço, mas é possível".

Murais nas paredes também dão a possibilidade de o próprio jovem personalizar seu quarto, seja colando fotos, avisos ou desenhos. "Essa é uma alternativa principalmente para adolescentes extrovertidos e que gostam de viajar", conta Rolim.

