Varanda com decoração acolhedora é um espaço para socializar e relaxar

Ter um cantinho na casa reservado para receber os amigos, ler um livro ou simplesmente relaxar é ainda melhor se ele tiver a cara de quem mora na casa. E se o espaço for pequeno pode parecer difícil imaginar como deixá-lo agradável e bonito, mas é possível decorar esse ambiente com algumas dicas simples que devem ser levadas em consideração na hora das escolhas. É importante que seja definido o objetivo principal do espaço para que seja pensado em objetos e referências que remetam a finalidade da varanda.

Abusar das plantas e do verde é uma característica forte do arquiteto Pedro Spínola. "Gostamos muito do uso da vegetação, do rústico na varanda. Explorar isso pode até criar uma profundidade no ambiente e o deixa mais aconchegante", explica. A arquiteta Milla Holtz, sócia de Bruno Sgrillo, diz que a varanda deve buscar a ideia da integração. "É legal ter suportes por perto, como um frigobar", comenta.

Em um dos projetos de Matheus Brasileiro, foi pedido que o espaço passasse a sensação de varanda para quem chegasse. "Os clientes queriam um espaço aconchegante para tomar um café, colocamos uma mesinha com os objetos e a máquina. Usamos um piso vinílico que imita madeira, mas é emborrachado e algumas plantas. O espaço era bem pequeno, mas cumpriu bem a função", conta.

Milla percebe que as pessoas tendem a preferir tons mais neutros, mas ela sempre tenta colocar alguns pontos de cor em objetos que podem ser mudados com facilidade. Brasileiro explica que quanto mais neutra for a base, maior a flexibilidade do ambiente no futuro. "É possível trocar as coisas quando enjoar. Usamos em um mesmo espaço um sofá azul e cadeiras vermelhas, coisas em que podem ser colocadas uma capa ou mudar o estofamento, o que gerará menos custo para a pessoa", diz. Uma das clientes de Milla teve a ideia de ter dois ambientes em um, trocando elementos simples como a capas para o sofá, mesas e almofadas e redes dependendo se queria um clima mais alegre ou não.

Pouco espaço

Não ter muito espaço para uma varanda é a realidade da maioria das pessoas que moram em apartamento, mas é possível montar um ambiente legal mesmo com essa limitação. "Colocar mais coisas do que se deve pode dar a sensação de que o espaço é ainda menor, então é preciso estudar para aproveitar bem ele", diz Spínola.

Observar muito a proporção dos móveis e dar atenção às paredes são as dicas de Milla. "São ótimos espaços para verticalizar as coisas. Plantas penduradas e jardim vertical são opções legais para suprir a falta de espaço e não prejudicam a circulação", explica. Uma saída que também funciona é integrar a varanda com a sala para ampliar o espaço.

Próximos do mar

Uma dica para quem mora em casa ou apartamento próximo ao mar são os revestimentos na parede. "Não é muito comum em apartamentos os clientes pedirem revestimentos, no entanto é preferência dos moradores de villages perto da praia por causa da maresia", conta Milla. Ela explica que o material facilita muito na hora da limpeza e da manutenção, além de ser mais resistente.

"Usamos muito revestimento se a varanda for separada do resto da casa, quando ela é integrada preferimos continuar a parede para não causar um estranhamento", diz Brasileiro. Ele comenta ainda que não acredita que o espaço deve seguir a mesma linha da decoração do resto da casa, mas é preciso que haja uma harmonia para não ficar parecendo que é outro lugar, pois é importante na transição de um ambiente para o outro.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

