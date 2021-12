“Valores sociais, ambientais e econômicos estão interligados”, diz professor da FGV

Responsabilidade e ética ambientais são elementos vitais à atividade de empresas da construção civil. O professor de sustentabilidade corporativa da Fundação Getúlio Vargas (RJ), Eduardo Rosa, veio a Salvador participar do Fórum de Sustentabilidade da Ademi e conversou com A TARDE sobre a tripla associação entre meio ambiente, economia e sociedade.

Quais temas são abordados na palestra?

É um momento de busca pela definição do que é ética, para que ela serve e por que é tão importante para o nosso país atualmente. É, antes de tudo, uma tentativa de ajudar a plateia a compreender esse conceito, muitas vezes abstrato; existe grande confusão sobre o que ela seja. O Brasil passa por uma revolução de valores na medida em que temos que lidar com uma série de consequências negativas na vida nacional. Há um desejo muito forte de que o país dê certo, apenas não sabemos como e nem por onde.

O setor secundário, do qual faz parte a construção civil, tem papel essencial na economia nacional. Com foco na ética, qual é a importância de princípios ambientais para organizações que atuam nos espaços sociais?

Qualquer negócio, seja qual for a sua natureza, possui impacto no ambiente. Algumas áreas mais, outras menos. Existir é impactar. A questão é se essa interferência será danosa ou positiva. Não temos como viver sem nos relacionarmos com o ambiente, nenhuma prática humana está isenta disso. O que precisamos é rever como interagimos com ele. Hoje, o desafio é manter uma atividade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente responsável. Esses três elementos fazem parte, essencialmente, da construção civil.

Os âmbitos social e ambiental são intrinsecamente ligados?

Valores sociais, ambientais e econômicos estão interligados o tempo todo. Não é possível fazer uma dissociação. A sociedade não existe à parte da natureza.

Uma das imagens frequentemente associadas à indústria de construção civil é a de um campo agressivo, degradante do meio ambiente. Qual é a força atual dessa percepção?

Estamos passando por uma fase de construção de novas consciências e alteração de antigas. Os consumidores finais exigem cada vez mais das empresas o seguimento de determinados princípios. As organizações da construção civil precisam estar atentas a alterar a forma como desempenham as suas atividades. Negócios ambientalmente responsáveis trazem benefícios para a natureza, o que atinge a todos.

Para as empresas, como fica a relação entre gastos de construção e vendas?

Um empreendimento mais sustentável, além do menor impacto, viabiliza os custos de construção. Dessa forma, o preço é reduzido e as vendas otimizadas. Em um aspecto geral, existem avanços na sensibilidade da área com questões ambientais, mas muitos outros ainda precisam ser alcançados.

Há uma verdadeira maior tomada de consciência nesse mercado ou o seguimento à legislação ambiental, por exemplo, se dá por um senso – ainda válido – de obrigação?

A adoção de práticas mais sustentáveis é manifestada de acordo com três variáveis. A primeira é a obrigação, representada pela legislação ambiental. A segunda é o interesse, a compreensão do retorno econômico promovido por modos sustentáveis, sejam eles de consumo, construção etc. Por fim, temos a consciência, a preocupação única e exclusiva com a preservação da natureza e com o reflexo de nossas atitudes no mundo. As mudanças pelas quais estamos passando não são primariamente da ordem da consciência.

Existem diferenças entre as empresas e os consumidores nesse ponto?

Para o consumidor, a principal variável ainda é preço. Qualquer estrutura que reutilize recursos e que promova, por exemplo, a redução do aluguel, energia ou água é um atrativo. Do ponto de vista de quem investe em grandes empresas de construção, há uma preocupação com a imagem. Eles não querem os seus recursos associados a organizações com práticas ambientais degradantes. A palavra ‘construção’ é extremamente positiva, mas, quando associada a um elemento negativo, facilmente ganha valor de ‘destrutiva’.

adblock ativo